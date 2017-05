Ok. 200 mieszkań w Wieluniu i 150 w Sochaczewie powstanie w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. W czwartek samorządy podpisały listy intencyjne z BGK Nieruchomości

Mieszkanie plus w Sochaczewie może zostać zrealizowane na dwóch gruntach. Pierwszy z nich należy do PKP i posiada już decyzję o warunkach zabudowy. Drugi teren należy do samorządu - poinformował burmistrz miasta Piotr Osiecki.

Wyraził przekonanie, że

program Mieszkanie plus znajdzie swoich chętnych na terenie ziemi sochaczewskiej . Dodał, że w tym mieście jest zauważalna nisza mieszkańców, którzy są zbyt majętni, żeby korzystać z zasobu lokali komunalnych, jednak nie stać ich na zakup mieszkania.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że genezą zainteresowania samorządu programem był rozwój gospodarczy miasta. Dwie największe firmy funkcjonujące w Wieluniu Wielton i Korona są w fazie rozwoju.

Ta faza wiąże się z tym, że potrzebujemy nowych pracowników, dobrze wykształconych i po to, żeby tych pracowników ściągnąć do miasta (), to potrzeba tym ludziom zapewnić mieszkanie - tłumaczył.

Poinformował, że z 204 mieszkań, które samorząd chce wybudować 150 jest "zabukowanych" przez przedsiębiorców. Dodał, że pozostałe lokale będą przeznaczone dla mieszkańców miasta.

Wieluń jest kolejnym po Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Koluszkach, Zduńskiej Woli i Łowiczu miastem w województwie łódzkim, które podpisało list intencyjny w programie Mieszkanie Plus.

To jest bardzo ważny dzień, bo do kolejnych miast trafia program Mieszkanie plus, który jest kolejnym przykładem tego, że polityka Prawa i Sprawiedliwości wspierania polskich rodzin jest praktyczna i życiowa - powiedział obecny na podpisaniu listów intencyjnych sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki.

Członek zarządu BGKN Bartłomiej Pawlak podkreślił, że

Mieszkanie plus to konkretny wymiar polityki. My rzeczywiście obietnice, strategie, deklaracje mamy przekładać na konkretne mieszkania i konkretne inwestycje w konkretnych miastach. To nie jest program, który ma się koncentrować na czterech, pięciu największych polskich miastach - mówił.

Szukamy rynkowych narzędzi po to, żeby także do tych mniejszych miast polskich dotrzeć i żeby też dać im taki prorozwojowy impuls - powiedział Pawlak.

BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus, jednej ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). NPM został przyjęty przez rząd 27 września 2016 r. Program zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za m kw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania, stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za m kw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do tzw. banku ziemi. Inwestycje w ramach Mieszkania plus powstaną na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

Na początku marca br. BGKN poinformował, że ma podpisanych 69 listów intencyjnych oraz dwie umowy inwestycyjne w ramach rządowego programu. Z kolei 23 marca br. BGKN ogłosił konkurs dla architektów na projekt modelowego domu wielorodzinnego dla programu Mieszkanie plus.

SzSz(PAP)