Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ogłosi rekomendację w sprawie dywidendy z zysku za 2016 r. do końca maja, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Postanowiliśmy, że wydamy rekomendację przez końcem maja - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej. Trzymamy się sformułowania ze strategii, że utrzymamy wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku grupy w formie dywidendy - wskazał prezes.

Przedstawiona w marcu br. strategia PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wypracowanie ok. 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA w latach 2017-2022, czyli ok. 5,6 mld zł EBITDA średniorocznie; przewiduje także dalszy wzrost do ok. 9,2 mld zł EBITDA średniorocznie w latach 2023-2026, podała spółka. Założenia te uwzględniają utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.

W ub.r. akcjonariusze PGNiG przeznaczyli 1,06 mld zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, zaś pozostałe 409,51 mln zł z ubiegłorocznego zysku netto przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

