Dostosowanie wszystkich bloków energetycznych w Grupie Enea do konkluzji BAT (tj. do nowych norm emisyjnych) będzie wymagało inwestycji wysokości około 500 mln zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik

Podtrzymał wcześniejszą deklarację, że dostosowanie Elektrwni Połaniec do BAT wymaga nakładów rzędu 300 mln zł.

W przypadku Elektrowni Kozienice konieczne będzie dostosowanie starych bloków.

Jeśli chodzi o stare Kozienice, to przewidywaliśmy w analizach, że pewne wydatki będzie trzeba podjąć, ale też z pewną roztropnością podeszliśmy do technologii. Jeszcze chcemy przeanalizować gospodarkę ściekową. Jesteśmy przygotowani, że dostosujemy te bloki w wymaganym terminie. Zakładamy - ale to są jedynie szacunki - że dostosowanie będzie wymagało inwestycji w wysokości nie więcej niż 150 mln zł - powiedział prezes. >Nowy blok będzie wypełniał nowe standardy BREF i BAT - dodał Kowal.