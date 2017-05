CD Projekt ma już zaplanowaną kampanię promocyjną gry "Cyberpunk 2077", a jej elementem jest zaskoczenie, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Kampania promocyjna jest zaplanowana. Jej elementem jest zaskoczenie, więc nie mogę powiedzieć chociażby, kiedy się pojawi. Właśnie dlatego, że ten moment ma być zaskakujący" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

Gra "Cyberpunk 2077: to największy projekt w historii grupy CD Projekt.

W I kwartale 2017 r. wydatki Grupy na produkcję nowych gier, w tym "Cyberpunk 2077" i "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", wyniosły 16 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec marca br. wyniosło 79 mln zł.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria Wiedźmin, obecnie trwają prace nad Cyberpunk 2077.

Obecnie trwa kampania promocyjna gry karcianej "Gwint" ("Gwent") z kolei o samym projekcie "Cyberpunk 2077" wiadomo niewiele. Kilka tygodni temu jednak CD Projekt RED ogłosił nabór na stanowiska pracy przy projekcie, który może być właśnie "Cyberpunkiem". Przypomnijmy: REDzi poszukiali tzw. Environment Artist oraz Concept Artist (Hard Surfaces). O ile o tym drugim ogłoszeniu nie można powiedzieć zbyt wiele, poza tym, że tego typu specjaliści pracują praktycznie przy każdym współczesnym tytule gamingowym o tyle ogłoszenie o poszukiwaniu Environment Artist wskazuje, iż trwają też prace nad tworzeniem lokacji w grze - lokacji, które już w poprzednich grach REDów robiły piorunujące wrażenie.

Oprócz artysty VFX poszukiwany jest też grafik specjalizujący się w projektowaniu UI/UX czyli interfejsu z którego korzystać będzie gracz. Te dwa ogłoszenia mówią nam dwie rzeczy - pierwsza, że prace są na bardzo wczesnym etapie i tym samym druga - iż w najbliższym czasie nie zobaczymy żadnych screenshotów z gry, co najwyżej - grafiki koncepcyjne.

Na to, iż pierwsze ujawnione zostaną właśnie owe grafiki wskazują kolejne ogłoszenia - dwa dotyczące ilustratora. Jednak najciekawsze jest ogłoszenie ostatnie i, paradoksalnie, mówi nam ono najwięcej na temat gry, włącznie z jej premierą. Otóż ogłoszenie dotyczące artysty komiksowego wskazują na bardzo wiele rzeczy. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż do wydania gry dodany zostanie komiks, być może informujący graczy nie znających klasycznego uniwersum "Cyberpunka 2020" (do którego nawiązuje gra) na temat niuansów i warunków w jakich przyjdzie im przeżywać przygody. Komiks może być dodawany do wszystkich lub tylko kolekcjonerskich wydań gry. Być może ujrzymy go też w wersji cyfrowej dla posiadaczy cyfrowej kopii tytułu.

Więcej szczegółów dostępnych jest w artykule: CD Projekt RED zatrudnia: Czy ogłoszenia skrywają informacje o nowym projekcie?

ISBnews/ wGospodarce.pl/ as/