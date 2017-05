Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza utworzyć dwa fundusze, z których większy pełniłby funkcję stabilizacyjną dla spółki na trudniejsze dla biznesu okresy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Jeszcze w tym roku do funduszu mogłoby trafić ok. 1-1,1 mld zł.

Chcemy potwierdzić, że jesteśmy w trakcie prac nad powołaniem dwóch FIZAN-ów. Jeden tzw. stabilizacyjny, do którego chcielibyśmy przekierować pewną nadwyżkę gotówkową, zarezerwować środki na przyszłe okresy, w których niższe będą ceny i przychody. Część tych środków będziemy chcieli też wykorzystywać na ekstra inwestycje - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami dodał, że fundusz stabilizacyjny powinien mieć wielkość ok. 1-1,1 mld zł.

Ja dziś planuję ok. 1 - 1,1 mld zł. To ma być na rainy days. Drugi FIZAN widziałbym jako źródło finansowania JSW Innowacje. Kilkadziesiąt milionów złotych byłoby włożone do tego drugiego FIZAN-a - dodał.