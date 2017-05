Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nowe konkursy dla szkół wyższych. Ich łączny budżet to 1 md zł. O dofinansowanie najlepszych Programów Zintegrowanych mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne

Bez wysokiego poziomu kształcenia akademickiego - a co za tym idzie, bez wyższych środków na to kształcenie - nasza gospodarka nie wejdzie na wyższy poziom rozwoju - ocenił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dlatego też wraz z NCBR ogłaszamy konkurs, który pomoże uczelniom we wdrożeniu zmian systemowych i ustrojowych wynikających z reformy szkolnictwa wyższego. W ramach tej inicjatywy znajdą się trzy ścieżki konkursowe - dla różnych typów uczelni. Dzięki temu na dofinansowanie mogą liczyć zarówno największe uczelnie, jak i te o mniejszym potencjale.

Każdy z trzech ogłoszonych konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości itp. W pierwszym (budżet 500 mln zł) - o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.

W drugim konkursie (budżet 250 mln zł) mogą wziąć udział uczelnie kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów i posiadające ocenę "B" na większości kierunków. Dodatkowo szkoły wyższe w nim uczestniczące otrzymają również wsparcie na działania restrukturyzacyjne, mające podnieść jakość ich funkcjonowania. W obu konkursach kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby studentów i wynosi od 3 do 20 mln zł (a w pierwszym konkursie nawet 30 mln zł).

Trzeci konkurs (budżet 250 mln zł) przeznaczony jest dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, i których co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę "A" lub "A+". Maksymalne dofinansowanie to 40 mln zł.

Jako instytucja budująca mosty pomiędzy światem nauki i biznesu doskonale widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych absolwentów, a równocześnie dostrzegamy, czego najbardziej potrzebują polskie uczelnie, aby móc skutecznie konkurować z zagranicznymi. Konkursy NCBR to dla nich duża szansa, ale to przede wszystkim inwestycja w kompetencje studentów. Chcemy wspierać młodych ludzi w ich rozwoju, bo wierzymy że ich sukces oznacza same korzyści dla krajowej gospodarki - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Trzy odrębne konkursy (ale prowadzone na jednolitych zasadach) to efekt wprowadzenia nowego Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umożliwia ono ogłoszenie wspólnego konkursu dla kilku działań. To szczególnie istotne w przypadku projektów dotyczących szkolnictwa wyższego, gdyż oznacza zielone światło dla projektów kompleksowych, zawierających różne elementy dotychczas realizowane osobno.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, projekt musi zawierać co najmniej 3 (a w przypadku konkursu dla największych uczelni nawet 4) z 6 działań. Wśród nich są: programy kształcenia, podnoszenia kompetencji i stażowe, studia doktoranckie, działania z obszaru zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, a także służące wsparciu instytucji pomagających studentom wejść na rynek pracy.

SzSz PAP