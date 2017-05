”Daniel Obajtek, powołany na początku marca na stanowisko prezesa Energi, wraz z niezłym CV wniósł w pakiecie problemy z wymiarem sprawiedliwości. Dla większości jego zwolenników są one wynikiem bezkompromisowości w czyszczeniu układów i dowodem narażenia się w przeszłości potężnym przeciwnikom” – pisze Artur Ceyrowski na portalu wPolityce.pl.

Wiele wskazuje na to, że także i w Enerdze Obajtek nie ma ochoty siedzieć cicho, a do pokaźnej liczby jego wrogów wkrótce dołączą kolejne osoby. Gra toczy się o olbrzymie pieniądze - pisze autor portalu wPolityce.pl.

I wylicza: Obajtek zapowiada likwidację 20 spółek działających w ramach Grupy. Mówi o obciętych pensjach dyrektorów, z których niektórzy dostawali po 250 tysięcy złotych premii. Wspomina też o oszczędnościach przekraczających 5 milionów złotych, które przeznaczone były na nagrody.

Tu powstał ponadpartyjny układ biznesowy, który był poparty polityką. To znaczy, on miał rekomendacje polityczne, żeby trwać. To nie miało nic wspólnego z ojczyzną, ani z dobrym zarządzaniem. Ci ludzie uważają, że im się że im się to należy. W przeszłości chodzili do tych samych szkół, dziś wciąż spotykają się towarzysko. Dla nich polityka stała się głównie układem biznesowym, często korupcyjnym. I ta firma utopiona była w takich układach, a ja nie przyszedłem tutaj przytulać tych ludzi do serca, tylko rozbić cały ten system naczyń połączonych, z którego zyski czerpie wiele firm, także ich przyjaciół (…) – cytuje portal prezesa Energi Daniela Obajtka.