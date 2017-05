Według francuskiego koncernu motoryzacyjnego Renault problem niewystarczającego zasięgu współczesnych samochodów elektrycznych można rozwiązać wprowadzając technologię bezprzewodowego ładowania. Dynamiczne ładowanie w trakcie jazdy zostało zaprezentowane pod Paryżem.

Jak tłumaczą pomysłodawcy tego rozwiązania, dynamiczne ładowanie pozwala doładować baterie samochodowe dzięki instalacjom wbudowanym w nawierzchnię dróg. Dzięki nim samochody będą uzupełniać zapasy energii podczas samej jazdy. W przypadku rozpowszechnienia tego rozwiązania, może się ono stać przełomem w motoryzacji - uważają twórcy.

Renault przeprowadziło pokaz dynamicznego bezprzewodowego ładowania pojazdów elektrycznych (DEVC), które umożliwia ładowanie akumulatorów samochodów w trakcie jazdy. Przy projektowaniu systemu DEVC do dynamicznego ładowania pojazdu elektrycznego prądem o mocy 20 kilowatów przy prędkościach 100 km/h i wyższych, Renault współpracowało z Qualcomm Technologies i Vedecom.

Na torze testowym dwa samochody Renault Kangoo Z.E. korzystały jednocześnie z ładowania w obu kierunkach toru testowego. Demonstracje dynamicznego ładowania odbyły się na stumetrowym torze testowym zbudowanym przez firmę Vedecom w Satory, w Wersalu pod Paryżem w ramach projektu FABRIC.

FABRIC to projekt o wartości 9 mln euro, częściowo finansowany przez Unię Europejską i służący badaniu możliwości technicznych, uzasadnienia ekonomicznego oraz długofalowych perspektyw społecznych i środowiskowych bezprzewodowego ładowania DEVC. Projekt został uruchomiony w styczniu 2014 roku i potrwa do grudnia 2017 roku. W projekt zaangażowane jest konsorcjum 25 partnerów z dziewięciu krajów europejskich, w tym producenci z branży motoryzacyjnej, dostawcy i organizacje z sektora motoryzacji, infrastruktury drogowej i energetycznej. Głównym celem FABRIC jest przeanalizowanie możliwości działania bezprzewodowego systemu DEVC jako sposobu na zwiększenie zasięgu pojazdów elektrycznych.

"Ta technologia może doprowadzić do sytuacji, w której samochody elektryczne przestaną być autami drugiego wyboru, a staną się głównymi pojazdami gospodarstw domowych" - mówił podczas demonstracji dyrektor programu Renault ds. elektrycznych samochodów Eric Feunteun.

Jednak według mediów minie co najmniej 10 lat zanim ta technologia zostanie upowszechniona. Z przeprowadzonego w 2015 roku przez brytyjski zarząd autostrad badania wynika, że będzie to też drogie przedsięwzięcie - zamontowanie instalacji dynamicznego ładowania na kilometrze drogi może kosztować od 450 tys. dolarów do 550 tys. dolarów.

Jednak twórcy projektu przekonują, że nie trzeba instalować systemu na całych odcinkach dróg. Zdaniem Feunteuna wystarczy 25 proc. pokrycia, aby zapewnić swobodne poruszanie się samochodów elektrycznych na obszarach miejskich i podmiejskich.

