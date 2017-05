Aplitt SA nabyła 100 proc. udziałów w Monetii, największej pod względem liczby oddziałów, firmy wyspecjalizowanej w outsourcingu transakcyjnym i obsłudze transakcji gotówkowych. Transakcja o wartości 16,6 mln zł zostanie przeprowadzona ze środków własnych spółki – informuje Aplitt w komunikacie

Monetia będzie działać pod własną marką i będzie kierowana przez dotychczasowy zarząd firmy. Dzięki transakcji Aplitt nabyła szeroką sieć dystrybucyjną Monetii o dużym potencjale rozwojowym i ugruntowanej, mocnej pozycji rynkowej. Roczna kwota obsługiwanych przez Monetię płatności wynosi 3,6 mld zł.

Monetia jest obecnie liderem w realizowaniu usługi outsourcingu transakcyjnego dla urzędów skarbowych, sądów, jednostek samorządu terytorialnego. Drugą grupę jej strategicznych klientów stanowią banki, dla których spółka uruchamia oddziały.

Monetia oprócz ponad 700 oddziałów posiada także szeroką, stałą bazę 400 klientów instytucjonalnych, z którymi rozlicza się abonamentowo. Miesięcznie obsługuje w systemie nisko prowizyjnym 1,5 mln transakcji klientów detalicznych.

Monetia jest akwizycyjnie atrakcyjną spółką zarówno z uwagi na swoją aktualną pozycję rynkową, jak i potencjał rozwojowy. Oprócz wspierania dalszego rozwoju dotychczasowej działalności pod marką Monetia, liczymy na uzyskanie dostępu do rynku. Sieć placówek Monetii może stać się atrakcyjnym kanałem dystrybucji produktów finansowych. Obecnie rozpoczynamy prace, które pozwolą nam w najbardziej efektywny sposób osiągnąć synergię działań. Z biznesowego punktu widzenia działalność Monetii ma charakter niskokosztowy i przez to jest znakomicie dywidendowa, co bezpośrednio przełoży się na uzyskanie zwrotu z inwestycji poprzez wzrost wartości udziałów spółki - powiedziała Alicja Kuran-Kawka, członek zarządu ds. produktów i administracji w Aplitt.

Zyskaliśmy silnego partnera zarówno w zakresie wdrożeniowym, jak i technologicznym. Przy okazji jest to firma z dużym doświadczeniem w sektorze finansowym. Warto przypomnieć, że Monetia poza obsługą transakcji gotówkowych, chce się dynamicznie rozwijać w obszarze outsourcingu transakcyjnego dla instytucji obsługujących klientów detalicznych – powiedział Wojciech Jóźwiak, prezes zarządu Monetii.

Aplitt S.A. to spółka notowana od 2008 r. na GPW. Zakres świadczonych usług obejmuje konsulting, wytwarzanie oprogramowania, kompleksowe rozwiązania systemowo-aplikacyjne, dostarczanie technologii oraz Cloud Services, obsługa wydawnictwa kart oraz przetwarzanie transakcji płatniczych, a także kompleksowe usługi Call Center.

