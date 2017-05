Grupa Wielton przejęła 80 proc. udziałów Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. specjalistycznych pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln EUR. W rezultacie Grupa Wielton ma zwiększyć swoje przychody o 200 mln zł w skali roku

Przejęcie Langendorf jest składową Strategii Wzrostu 2020, dokładnie przemyślanego planu, który zaczynamy realizować. Langendorf jest marką z ponad 125-letnią tradycją, o bardzo dobrej międzynarodowej renomie. Dzięki tej akwizycji Grupa Wielton przede wszystkim poszerzy portfel produktowy. Zwiększy również swój udział w bardzo dojrzałym, największym w Europie rynku niemieckim. Rocznie sprzedawanych jest tu aż 54 tys. naczep i przyczep – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A., cytowany w komunikacie spółki

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie. W ramach całej Grupy Wielton zatrudnienia ok. 2000 pracowników. Odbiorcami pojazdów transportowych Wielton są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep.

Langendorf z siedzibą w Waltrop jest rodzinną firmą, z ponad 70-letnim doświadczeniem w produkcji naczep. Należy do czołowych europejskich producentów pojazdów oferujących szeroką gamę produktów: naczep, wywrotek, transporterów prefabrykatów budowlanych, naczep niskopodwoziowych, dwupoziomowych, transporterów szkła technicznego, pojazdów specjalnych.

Spółka jest liderem w Niemczech w segmencie pojazdów do przewozu szkła i ma 57-proc. udział w rynku. W ubiegłym roku na drogi wyjechało łącznie 1000 pojazdów wyprodukowanych w zakładach w Waltrop. Langendorf realizuje 53 proc. własnej sprzedaży na rynku niemieckim, a 47 proc. produkcji trafia do Włoch, Polski, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Japonii i Singapuru.

Oprac. sek