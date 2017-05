Powinno doprowadzać się do tego, aby płacenie abonamentu RTV było powszechne, równe i sprawiedliwe; obecnie tak nie jest - podkreśliła dziś przewodnicząca sejmowej komisji kultury i środków przekazu Elżbieta Kruk (PiS).

Kruk była pytana w piątek w RMF FM o rządowy projekt ustawy abonamentowej. Według niej konieczna jest reforma finansowania mediów publicznych. "Powinno doprowadzić się do tego, żeby abonament był powszechny, równy i sprawiedliwy, a tak nie jest. 7,8 proc. społeczeństwa go płaci, to zależy od danych" - zauważyła posłanka.

Jak podkreśliła, nie chce zmuszać nikogo do płacenia abonamentu. "Do obowiązku obywateli należy płacenie podatków i danin publicznych. Mamy umowę społeczną, że funkcjonują media publiczne i są jakąś wartością dla funkcjonowania państwa, demokracji, społeczeństwa. Mówimy o mediach publicznych w ogóle. Jeśli mamy taką umowę to musimy postarać się, żeby to dobrze funkcjonowało" - powiedziała Kruk.

W środę rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy abonamentowej. Jej celem jest poprawa skuteczności poboru abonamentu. Zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

Zgodnie z projektem dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu, pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej.

Dostawcy tych usług będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o poszczególnych klientach korzystających z tych usług.

