Ponad 50 domów jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej zyska instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii - systemy fotowoltaiczne i solarne oraz pompy ciepła. Dzięki dofinansowaniu z unijnych środków, mieszkańcy zapłacą za nie jedynie 15 proc. ich wartości.

"Wkrótce ogłosimy nabór, do którego będą mogli zgłaszać się zainteresowani mieszkańcy. Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń" - poinformowała w piątek prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii samorząd pozyskał ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Pieniędzy wystarczy na instalacje w 51 budynkach jednorodzinnych. Eksperci wyliczyli, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 47 ton rocznie, a emisji przyczyniającego się do powstawania smogu pyłu PM10 - o 40 kilogramów rocznie.

W ramach realizowanego przez miasto przedsięwzięcia zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w projekcie, będą relatywnie niskie koszty; oprócz 15 proc. wartości instalacji zapłacą oni jedynie 8 proc. podatku VAT za jej montaż.

"Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które udało nam się pozyskać ze środków unijnych. Dodatkowo mieszkańcy zostaną odciążeni od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto" - wyjaśnił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer, zapowiadając, że w przyszłym roku samorząd będzie starał się o kolejne środki na takie przedsięwzięcia.

Projekt jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców domów jednorodzinnych, wyrażone w przeprowadzonej dwa lata temu ankiecie. Dotyczyła ona zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Odpowiedziało na nią 154 mieszkańców, którzy chcieliby przy współudziale miasta taką inwestycję wykonać. "Także na podstawie ankiety dokonaliśmy wyboru tego, jakie konkretne instalacje będą realizowane w budynkach" - powiedział Mejer.

Niebawem samorząd wyłoni operatora, odpowiedzialnego za przygotowanie programu przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem poszczególnych inwestycji. Zostanie też ogłoszony nabór, do którego będą mogli przystąpić zainteresowani mieszkańcy. Prace zrealizuje firma wyłoniona przez miasto w przetargu. W pierwszej kolejności ruszą inwestycje w budynkach, które są technicznie najlepiej przygotowane do montażu takich instalacji. Osoby, które w pierwszym etapie nie dostaną dofinansowania, znajdą się na liście kandydatów do dotacji w etapie drugim.

Środki pozyskane przez samorząd Rudy Śląskiej pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonej na odnawialne źródła energii, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pierwotnie rudzki projekt nie znalazł się na liście wybranych do dofinansowania; uwzględniono go po proteście samorządowców, na podstawie powtórnej analizy.

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030. W ub. roku miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na instalacje fotowoltaiczne dla trzech obiektów sportowych: hali i dwóch basenów, oraz budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej. Instalacje przy obiektach sportowych już pracują, a fotowoltaika dla Urzędu Miasta i Straży Miejskiej powstanie w tym roku.

Od początku unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Ruda Śląska pozyskała z funduszy europejskich ponad 180 mln zł na realizację 30 projektów. Na ocenę czeka 10 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł. Najważniejszy dotyczy dalszej budowy trasy N-S, gdzie miasto liczy na 110 mln zł dofinansowania.

PAP/ as/