BLIK został wyróżniony jako najlepsze rozwiązanie w kategorii Payment Solutions podczas odbywającego się w Warszawie międzynarodowego FutureTech Congress. W pierwszym kwartale 2017 r. Polacy zrealizowali prawie sześć milionów transakcji BLIKIEM, a liczba użytkowników wynosi ok. czterech milionów. Operator systemu chce, by BLIK był sposobem płatności pierwszego wyboru w polskim eCommerce

Wyróżnienie przyznawane jest produktowi lub usłudze stanowiącej innowację na rynku płatniczym oraz zapewniającej obopólną korzyść, zarówno dla użytkownika, jak i dostawcy usługi.

System BLIK został uruchomiony zaledwie dwa lata temu, a już zdobywamy coraz szersze grono zadowolonych użytkowników, którzy cenią sobie BLIKA jako wszechstronny i wielokanałowy sposób płacenia. Specjaliści z branży nowych technologii doceniają nasze wysiłki na rzecz cyfryzacji płatności – mówi Grzegorz Długosz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora systemu.

Dwa lata temu największe banki działające w Polsce połączyły siły i udostępniły klientom jednolity, powszechny, krajowy standard płatności mobilnych. Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIK mogą korzystać również klienci Getin Banku, Inteligo, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Bankowe, a wkrótce także Credit Agricole oraz Raiffeisen Banku.

Dziś BLIK ma ponad 4 mln użytkowników – połowa wszystkich użytkowników bankowości mobilnej w kraju. Można za jego pośrednictwem wypłacać pieniądze z bankomatów oraz przelewać pieniądze na numer telefonu – bez znajomości rachunku bankowego odbiorcy. Płatności BLIK są też przyjmowane w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

W pierwszym kwartale 2017 r. Polacy zrealizowali prawie 6 milionów transakcji BLIKIEM. Dynamicznie rośnie liczba transakcji BLIKIEM za zakupy w internecie – ponad 3,6 mln w pierwszym kwartale br. Dzięki metodzie „jednego kliknięcia” (tzw. OneClick) ten sposób płacenia w sieci staje się jeszcze szybszy i wygodniejszy. Użytkownik nie musi przepisywać kodu na stronie internetowej, wystarczy potwierdzenie w aplikacji bankowej.

Następne kroki w rozwoju systemu to m.in. udostępnienie funkcji wpłat gotówki w bankomatach czy jeszcze łatwiejsza autoryzacja transakcji na platformach e-commerce i m-commerce dzięki metodzie „jednego kliknięcia” (tzw. OneClick), bez konieczności wprowadzania kodu BLIK. Obok przyczyniania się do ograniczania obiegu gotówki w gospodarce, BLIK to także istotny element procesu budowy cyfrowego Państwa - dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z KIR można nim już płacić w coraz większej liczbie jednostek administracji publicznej.

Wciąż mamy dużo do zrobienia. Naszą ambicją jest to, aby w najbliższym czasie BLIK był sposobem płatności pierwszego wyboru w polskim eCommerce– dodaje Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu PSP.

Oprac. sek