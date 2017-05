Strata netto PKP Cargo wyniosła za I kw. 2017 r. 1 mln zł i zmniejszyła się w ciągu roku z 66 mln zł straty za I kw. 2016 r. - poinformował zarząd spółki. Przychody grupy wyniosły 1,1 mld zł co oznacza wzrost o 6 proc. a wynik EBIDTA wzrósł o 83 proc. do 147 mln zł.

W wyniku większej aktywności grupy na Nowym Jedwabnym Szlaku znacząco wzrosły przewozy kontenerów z Chin i do tego kraju (wzrost wg masy kontenerów o 95 proc. r/r)

Odnotowaliśmy dobre zmiany na głównych rynkach, utrzymujemy koszty pod kontrolą i cieszą nas duże wzrosty przewozów zagranicą oraz w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku .;Oceniam, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju. Zależy nam na pośredniczeniu w transporcie z Chin, które polega na odbiorze towarów z naszej wschodniej granicy i przewożeniu ich dalej, w głąb Europy, tak, aby nie oddawać pola innym przewoźnikom – powiedział prezes Maciej Libiszewski, prezes PKB Cargo.

Całkowity Udział spółki w rynku przewozów wyniósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku 52,3 proc. W sumie, w opisywanym czasie, grupa przewiozła 27,4 mln ton towarów. Jak informują władze spółki o 35 proc. - w stosunku do I kw. 2016 r. - wzrosła liczba w segmencie przewozów intermodalnych. W pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa przewiozła w tym segmencie 148 tys. kontenerów, co oznacza, że co drugi kontener przewożony w Polsce, znalazł się na platformach PKP Cargo.

Jak poinformowała spółka znacząco wzrosły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (wzrost o 21 proc. r/r), produktów chemicznych (wzrost o 17 proc. r/r) i paliw płynnych (wzrost o 10 proc. r/r).