Mamy otaczają swoje dzieci bezwarunkową akceptacją, miłością i ciepłem; macierzyństwo to wyzwanie, poświęcenie i odpowiedzialność; dzieci są naszym największym skarbem - powiedziała w piątek małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama uczestniczyła w spotkaniu w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, zorganizowanym w związku z Dniem Matki.

"Od pierwszych chwil życia naszych dzieci otaczamy je bezwarunkową akceptacją, miłością i ciepłem. Ale dobrze też wiemy, że macierzyństwo to wyzwanie, poświęcenie i ogromna odpowiedzialność" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

"Dzieci są naszym największym skarbem. To wielkie zadanie, dla nas matek, by wychować dzieci na dobrych i szczęśliwych ludzi" - dodała.

Prezydentowa zauważyła, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę bo ma dorosłą córkę. "Z własnego doświadczenia wiem, jak to jest martwić się, kiedy dziecko choruje, cieszyć się, kiedy stawia pierwsze kroki, wzruszać, kiedy powie słowo +mama+, a także tęsknić i czekać, kiedy wyjeżdża na wycieczkę, wreszcie obserwować, jak rośnie, usamodzielnia się i zaczyna dokonywać własnych życiowych wyborów" - powiedziała.

Małżonka prezydenta życzyła wszystkim mamom, "by były dumne ze swoich dzieci, aby dzieci wnosiły do ich życia wiele radości i satysfakcji". "Życzę też, abyście znalazły chwilę czasu dla siebie w codziennych obowiązkach i, co najważniejsze, byście zawsze czuły się kochane przez swoje dzieci" - powiedziała.

"Z kolei dziękując naszym mamom za trud wychowania i miłość, pamiętajmy, by otaczać je opieką, troską; a przede wszystkim by poświęcać im jak najwięcej czasu, bo w zabieganym życiu czas to najlepszy prezent, jaki mamom można ofiarować" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Małżonka prezydenta wysłuchała wraz z personelem placówki i pacjentami koncertu w wykonaniu wojskowej orkiestry z Radomia.

W trakcie występu muzyków w mundurach do żony prezydenta postanowiła podejść dziewczynka, jedna z czwórki rodzeństwa, które urodziło się w ubiegłym roku w placówce i brało udział w spotkaniu. Agata Kornhauser-Duda podeszła po koncercie do rodziców czworaczków. "Miło mi państwa poznać osobiście; proszę powiedzieć, jak państwo sobie radzą" - mówiła. Rodzice czworaczków: dwóch dziewczynek i dwóch chłopców, których - jak powiedzieli - pierwsze litery imion układają się w słowo SIŁA, dłuższy czas rozmawiali z pierwszą damą. Prezydentowa trzymając na ręku jednego z chłopców, podeszła później do stoiska, gdzie trwały warsztaty dla starszych dzieci; wspólnie z nimi rysowała.

Małżonka prezydenta zwiedziła wyremontowaną Klinikę Ginekologii i Położnictwa, gdzie po wakacjach będą przyjmowane pierwsze pacjentki w ciąży.

PAP/ as/