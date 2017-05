W Płocku (Mazowieckie) 16 młodych rodzin otrzymało klucze do mieszkań, które powstały przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Lokale oddano w ramach projektu "Mieszkanie na start".

Mieszkania utworzono w zmodernizowanej, zabytkowej kamienicy w centrum Płocka, należącej do tamtejszego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oddane do użytku lokale - jest ich w sumie 16 - mają powierzchnię od 28 do 48 metrów kw.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 2,3 mln zł, przy czym udział finansowego wsparcia BGK w ramach przedsięwzięcia to 40 proc. nakładów, czyli ok. 920 tys. zł.

Gmina Miasto Płock jest aktywnym beneficjentem środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, co pozwala jej na dynamiczne zwiększanie ilości zasobów mieszkalnych - podkreślił w komunikacie BGK.

W komunikacie podano, że od 2011 r. przyznano dla Płocka łącznie ponad 20 mln zł finansowego wsparcia na realizację 10 przedsięwzięć z 243 lokalami mieszkalnymi.

Dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,7 tys. pozostaje w trakcie realizacji. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat - przypomniał BGK.

Zaznaczył jednocześnie, że od 2007 r. przyznano tam bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.

Jak podkreśla płocki Urząd Miasta, oferowane tam w ramach autorskiego programu "Mieszkanie na start" lokale przeznaczone są dla młodych ludzi, którzy mogą je wynająć na 5 lat z możliwością przedłużenia umowy na ten sam okres, co daje czas na usamodzielnienie się finansowe.

Urząd Miasta Płocka poinformował, że kolejnym budynkiem z programem "Mieszkanie na start" będzie blok z 68 lokalami na osiedlu Podolszyce, jednym z największych w tym mieście.

Na podst. PAP