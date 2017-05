Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 z Bydgoszczy oraz PIT-Radwar w obecności wiceministra MON Bartosza Kownackiego podpisały umowę powołującą konsorcjum do udziału w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia MON postępowaniu, dotyczącym zamówienia Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP) klasy taktycznej, krótkiego zasięgu „Orlik” dla polskiej armii. Liderem konsorcjum jest Polska Grupa Zbrojeniowa

„Orlik” to będzie pierwszy tego rodzaju system całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. SBSP E-310 ma być przeznaczony do realizacji zadań kompleksowego rozpoznania na rozległym obszarze, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Zapewni również możliwość gromadzenia i przesyłania w czasie rzeczywistym danych rozpoznawczych do wskazanych odbiorców.

Powołanie Konsorcjum do udziału w programie „Orlik” to kolejny widoczny efekt konsolidacji polskiego przemysłu obronnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Integrując kompetencje spółek z Grupy PGZ, jesteśmy w stanie zaoferować Siłom Zbrojnym RP niezawodny produkt. Wspólne działania ukierunkowujemy na uzyskanie efektów synergii i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki stworzonemu konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa w nakazanym terminie dostarczy Siłom Zbrojnym produkt spełniający wszystkie wymagania określone w postępowaniu – powiedział Adam Lesiński, członek carządu PGZ S.A.

Główne elementy systemu to: sam dron o napędzie hybrydowym (dwa silniki: elektryczny i spalinowy) oraz Naziemna Stacja Kontroli (NSK). Z kolei elementem integrującym te komponenty ma być system łączności i przesyłania danych, który umożliwi operatorowi zarówno zdalne sterowanie samolotem bezzałogowym, jak i zarządzanie ładunkiem (playloadem).

Dzięki tej umowie Bydgoszcz stanie się centrum produkcji w pełni polskich systemów bezzałogowych. Przypominam, że w listopadzie ub.r. również w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych Polska Grupa Zbrojeniowa utworzyła Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Mam nadzieję, że już wkrótce w pełni polskie samoloty bezzałogowe trafią do polskich żołnierzy. Tylko dzięki innowacyjnym produktom obronnym, wykorzystującym najnowocześniejsze technologie i polską myśl technologiczną, nasze Siły Zbrojne mogą zachować sprawność operacyjną na współczesnym polu walki.

Samolot bezzałogowy E-310 będzie mógł realizować loty na wysokościach do 5 tys. m z prędkością ponad 200 km/h. Z kolei ładunek stanowią głowica optoelektroniczna wyposażona w kamery dzienną i nocną, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu, radar SAR z GMTI przeznaczony do tworzenia i przesyłania obrazu sytuacji naziemnej w trudnych warunkach atmosferycznych oraz śledzenia celów ruchomych, a także (opcjonalnie) system ELINT pozwalający na rozpoznanie urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną.

Samolot bezzałogowy SBSP E-310 może operować w promieniu około 200 km od NSK, co oznacza, że dzięki długotrwałości lotu do 15 h, przy rozlokowaniu kilku Naziemnych Stacji Kontroli na terenie kraju, system ma umożliwiać stały monitoring powierzchni całej Polski.

Bezzałogowce stanowią przyszłość branży lotniczej i zbrojeniowej, rozwój technologii w tym zakresie oznacza nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa państwa, ale też wzrost konkurencyjności naszego krajowego przemysłu, co z kolei, jak mam nadzieję, przełoży się na kontrakty także dla klientów zagranicznych – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

SzSz