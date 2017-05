Podstawowym założeniem polskiego miksu energetycznego jest to, że musimy bazować na własnych zasobach - powiedział w piątek dyrektor departamentu energetyki odnawialnej Andrzej Kaźmierski. Dodał, że chodzi o węgiel i odnawialne źródła energii

Kaźmierski podkreślił, że w światowej i polskiej energetyce odbywa się rewolucja, która polega na wprowadzeniu do gry energetyki rozproszonej jako "istotnego partnera". W przypadku Polski, choć - jak zaznaczył - trwają prace nad określeniem naszego miksu, podstawowym założeniem jest to, że będziemy bazować na własnych zasobach.

Dostępny jest węgiel i dostępne są odnawialne źródła energii, choć pod warunkiem, że nie jest to sprowadzana np. z Indonezji biomasa. Źródła te nie są ze sobą w sprzeczności - podkreślał.

Nie chcemy, by nasza energetyka bazowała tylko na węglu; po pierwsze dlatego, że nie chcemy, by węgiel został gwałtownie zużyty, po drugie - by zostało zdewastowane środowisko - dodał.