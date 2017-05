Papież Franciszek powiedział w sobotę podczas wizyty w Genui, że gdy nie ma pracy, zagrożona jest demokracja. Cytował słowa z włoskiej konstytucji o tym, że republika oparta jest na pracy. Mówił też o "księżach Google", którzy wiedzą wszystko z internetu.

Podczas spotkania z robotnikami pogrążonej w kryzysie stalowni Ilva Franciszek powiedział:

Niekiedy myśli się, że pracownik pracuje dobrze tylko dlatego, że mu się płaci. To poważne lekceważenie pracowników i pracy, bo odbiera jej godność". Ludzie - jak dodał - pracują przede wszystkim "dla godności". **

Papież ostrzegł również, że "wokół pracy buduje się cały pakt socjalny".

Wyraził przekonanie, że dobry przedsiębiorca nie zwalnia ludzi, aby rozwiązać problem swojej firmy, ani nie jest też spekulantem.

Papież dodał też, że "należy odchodzić na emeryturę w odpowiednim wieku", a nie wcześniej, bo to też jego zdaniem odbiera godność.

W tym kontekście wymienił handel bronią, pornografię, hazard.

Po wizycie w stalowni papież udał się do katedry w Genui na spotkanie z duchowieństwem. Rozpoczął je od odmówienia ze wszystkimi modlitwy za Koptów zamordowanych w piątkowym ataku na autobus w Egipcie; zginęło tam 35 osób.

Zwracając się potem do księży, zakonnic i zakonników papież powiedział:

To +ksiądz Google-Wikipedia+, który wie wszystko - mówił papież.

Jego zdaniem taka samowystarczalność "wyrządza wiele zła" życiu kapłańskiemu.

Franciszek zażartował także, że w czasie spotkań kościelnych zainteresowanie rośnie dopiero wtedy, gdy biskup powie: "Wiecie, że od przyszłego roku wzrośnie fundusz kościelny?".

Potępił następne zjawisko przymusowego nowicjatu kobiet, występującego w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej.

Zgromadzenia jeździły autobusami do pewnych miejsc, gdzie przekonywały ubogie dziewczęta do nowicjatu - wskazywał papież.

One przyjeżdżały tu do Włoch, do Rzymu, nie miały powołania, ale nie chciały wrócić. Niektóre znajdowały pracę, inne trafiały na ulicę - dodał.