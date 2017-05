Od pięciu lat redakcja tygodnika „wSieci” tuż przed 1 czerwca zaprasza rodziny swoich najmłodszych Czytelników do wspólnej przygody – od początku istnienia konkursu pt. „Polska, moja Ojczyzna” podkreślamy, że najbardziej zależy nam na tym, by rodzice spędzili ze swymi pociechami trochę czasu w Dzień Dziecka i wspólnie, razem całą rodziną przygotowali pracę plastyczną w dowolnej technice. I to się udaje.

Co roku w czerwcu siedziba Fratrii, wydawcy tygodnika „wSieci” staje się niezwykłą galerią kolorowych prac. Czytelnicy przysyłają rysunki, obrazy, wyklejanki, książeczki, albumy, ba! – nawet płyty cd z prezentacjami. Konkurs „Polska, moja Ojczyzna” jest niezwykle prosty – bo założeniem nie jest wcale zebranie dzieł sztuki. Zależy nam na pracach wykonanych przez całą rodzinę, by rodzice pobawili się wspólnie z dziećmi. Nagrody są przy okazji – choć trzeba przyznać, że w tym roku udało nam się zaprosić do wspólnego dzieła wielu partnerów, dzięki czemu nagrody są naprawdę imponujące.

W poniedziałek 29 maja na łamach tygodnika „wSieci” rozpoczynamy piąta edycję konkursu "Polska, moja Ojczyzna". Przygotowaliśmy ich aż 337 o łącznej wartości ponad 50 tysięcy zł!

Są vouchery na obozy w Polsce (od Biura Turystyki Aktywnej KOMPAS) i zaproszenia na zagraniczne wyjazdy językowe (od firmy ATAS i wydawnictwa Macmillan), smartfony i głośniki karaoke (od firmy MANTA), teleskop, mikroskop z kamerą i czytniki e-book (od Ministra Edukacji Narodowej), bransoletki religijne (od firmy HOLYHOLY.pl), gry dla całej rodziny (od firmy GRANNA, Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Niepodległości) oraz książki (od wydawnictwa SKRZAT).

Czekamy na prace plastyczne dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Wykonajcie pracę plastyczną swoją ulubioną techniką na temat „Polska, moja Ojczyzna”. Można skorzystać z pomocy rodziców. Koniecznie trzeba zebrać i dołączyć minimum 2 kupony konkursowe wycięte z tygodnika „wSieci” (oba mogą pochodzić z tego samego wydania). Pierwszy kupon publikujemy w wydaniu 29 maja, kolejne ukażą się 5, 12 i 19 czerwca. Uwaga! Kupony wypełniają rodzice lub opiekunowie. Pracę z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy wysłać na adres wydawnictwa: FRATRIA Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac to 23 czerwca 2017 r.

Wiemy, że Czytelnicy tygodnika polubili ten konkurs – dowodem jest wciąż wzrastająca liczba uczestników i prac, z roku na rok musimy powiększać salę przygotowaną na obrady konkursowego jury, w skład którego wchodzą redaktorzy naczelni i graficy naszego wydawnictwa. Jak sprawdzić, co wygraliście?! Listę nagrodzonych opublikujemy 10 lipca 2017 r. w tygodniku „wSieci” i na www.wSieci.pl, gdzie dostępny jest też pełny regulamin konkursu.

Szczegóły w nowym wydaniu tygodnika „wSieci” dostępnym w sprzedaży od 19 maja. Zapraszamy też do Sieci Przyjaciół – na www.siecprzyjaciol.pl