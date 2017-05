Od pięciu lat redakcja tygodnika „wSieci” tuż przed 1 czerwca zaprasza rodziny swoich najmłodszych Czytelników do wspólnej przygody – od początku istnienia konkursu pt. „Polska, moja Ojczyzna” podkreślamy, że najbardziej zależy nam na tym, by rodzice spędzili ze swymi pociechami trochę czasu w Dzień Dziecka i wspólnie, razem całą rodziną przygotowali pracę plastyczną w dowolnej technice. I to się udaje.