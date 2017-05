„Jeśli ładowanie w mieście będzie tanie i łatwe, wierzę, że zachęcimy kierowców do zamiany samochodu spalinowego na elektryczny”_ - mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii w wywiadzie opublikowanym najnowszej edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od poniedziałku 29 maja.

Gdyby Komisja Europejska przyjęła podobne stanowisko w sprawie uchodźców, jakie znalazło się w dokumencie końcowym szczytu G7, uzdrowiłoby to sytuacje polityczną w UE - ocenił w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Rocznie na świecie produkowanych jest ok. 2 mld hektolitrów piwa, czyli ok. 60 butelek na każdego mieszkańca Ziemi; najwięcej piwa - ok. 140 l rocznie na osobę - wypijają Czesi; w Polsce tradycje picia tego alkoholu są długie, wielkim piwoszem był m.in. Chrobry - mówi dr Sławomir Kuźmar z UEK w Poznaniu.