Czy przyszłość szpiegostwa mieści się w pudełku routera? Wszystko na to wskazuje, bowiem uczeni znaleźli sposób na to by wykonywać zdjęcia i filmy 3D przy użyciu technologii WiFi.

WiFi przenika przez ściany - to fakt o którym wie każdy kto korzysta z sieci. Od tego prostego faktu swoje prace rozpoczęli uczeni z Niemiec i opracowali technologię pozwalającą na wykonanie zdjęć i hologramów 3D przy użyciu sygnału WiFi. Jak mówi Philipp Holl z wydziału fizyki Politechniki Monachijskiej: "WiFi działa jak skaner, który pozwala nam zapisać obraz z innego pomieszczenia" i wskazuje, iż wraz ze swoim promotorem Friedemannem Reinhardem mają już wykonany prototyp urządzenia pozwalającego na obserwowanie (a więc i szpiegowanie) danego pomieszczenia przy pomocy sieci WiFi.

Na ten moment zdjęcia, które są w stanie wykonać przy pomocy tej technologii nie są zbyt wyraźne, ale uczeni zaznaczają, że ich urządzenie jest pierwszym z tego rodzaju: "Jeśli w pokoju jest kubek z kawą to widać go na zdjęciu" - chwali się Hall - "Nasza technologia jest w stanie sfotografować każdy obiekt większy niż 4 centymetry".

Technologia obserwacji przy pomocy WiFi nie jest i wykorzystują ją np. nowoczesne systemy bezpieczeństwa i systemy antywłamaniowe. Jednak dopiero wynalazek Halla jest w stanie wykonywać zdjęcia i hologramy 3D.

Uczeni są świadomi faktu, iż opracowana przez nich technologia może służyć do szpiegowania, jednak nie zraża ich to w postępach prac. Wskazują oni, iż ich celem jest stworzenie technologii pomocnej np. w utrzymaniu bezpieczeństwa miru domowego aniżeli stworzenia narzędzia dla agencji wywiadowczych.

Business Insider/ IFLScience/ as/