Do poniedziałku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016 rok - poinformowała Agencja

To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem – napisała ARiMR w komunikacie.

Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku.

Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 29 maja kwota jest wyższa o ponad 1,881 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015 – zapewniła Agencja.

Z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (tzw. płatności ONW) wypłacono do tej pory rolnikom 1,230 mld zł, co stanowi 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. W przypadku realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r., do 29 maja 79,20 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności. Rok temu było ich o 21,85 proc. mniej.

Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą - zaznaczono w komunikacie.

W Agencji trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Jak poinformowano, do 28 maja zarejestrowano 1,259 mln takich wniosków, co stanowi 93,31 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W tym roku, decyzją ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc. - przypomniała Agencja.

