Ponad 60 mln zł na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w polskiej branży metali nieżelaznych przeznaczą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź SA. Umowy z wykonawcami podpisano w poniedziałek w Warszawie.

Umowy podpisano w ramach przedsięwzięcia "Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii - CuBR", które powstało w 2012 r. dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a KGHM Polska Miedź SA. Każdy z partnerów przeznaczył na nie w sumie po 100 mln zł.

Celem inicjatywy jest wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych, aby wspomóc rozwój i postęp technologicznych branży. Jak podkreśla dyrektor NCBR Maciej Chorowski, "postęp technologiczny przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia i produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowiska".

W ramach tegorocznego, 3. konkursu, umowy na kwotę ponad 60 mln zł podpisano z dziewięcioma konsorcjami, złożonymi z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych. Wśród nich są Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach czy Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica.

Projekty, które będą realizowane w ramach rozstrzygniętej właśnie edycji programu CuBR, będą dotyczyć systemów łączności w wyrobiskach podziemnych, technologii oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, projektowania metryk strzałowych czy zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji.

Zapytany przez PAP o przyszłość CuBR wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin stwierdził, że program będzie się rozwijał.

Na razie mamy do dyspozycji jeszcze kilkadziesiąt milionów - to wystarczy na czwartą edycję - powiedział.

Czwarty konkurs w ramach CuBR NCBR i KGHM ogłoszą jeszcze w tym roku. W jego ramach rozdysponowane zostanie ok. 45 mln zł.

Gowin zaznaczył, że jeżeli będzie potrzeba po stronie gospodarczej - i potencjał po stronie naukowej, to program może zostać rozwinięty i zostanie podniesiona alokacja. Decyzja w tej sprawie zostanie jednak podjęta w zależności od zainteresowania i efektów trzech wcześniejszych tur.

Dotychczasowy przebieg tej współpracy powinien zachęcać obie instytucje do jej kontynuowania - ocenił.

Minister nauki zapowiedział, że planowane jest przedsięwzięcie NCBR bardzo podobne do CuBR, działające na podobnych zasadach, ale z innymi partnerami. Wymienił Grupę Azoty SA i PGNiG.

W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu wyłoniono 12 projektów, które są realizowane. Dzięki wsparciu w ramach programu CuBR powstała już m.in. nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania, automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi oraz innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

Pierwsze dwie (edycje) zakończyły się sukcesem w znaczeniu takim, że zrealizowaliśmy wspólnie projekty, które zwiększyły zasoby, poziom innowacyjności firm - podsumował prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Radosław Domagalski-Łabędzki.

Dodał, że jest to jeden z największych w tej skali wspólnych projektów, realizowanych przez polski biznes w dziedzinie badawczo-rozwojowej.

Łącznie na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w trzech konkursach CUBR NCBR i KGHM przeznaczyły już ponad 150 mln zł.

