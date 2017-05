Aplitt SA, spółka notowana na GPW, rozszerza swoje portfolio przejmując 100 procent udziałów w marce Monetia – liderze outsourcingu transakcyjnego dla sektora public

Aplitt SA jest marką, która wywodzi się z sektora SKOK, a jej nowe inwestycje pokazują wyraźnie, że sektor spółdzielczych kas, do niedawna ostro atakowany w mediach, wraca na drogę rozwoju. Nabycie przez Aplitt SA 100 procent udziałów w Monetii, w ramach transakcji o wartości 16,6 mln zł zwiększa potencjał spółki z branży IT.

Aplitt stał się właścicielem, największej pod względem liczby oddziałów, firmy wyspecjalizowanej w outsourcingu transakcyjnym i obsłudze transakcji gotówkowych. Nabycie 100% udziałów w Monetii zostało przeprowadzone ze środków własnych spółki Aplitt SA.

Monetia będzie działać pod własną marką i będzie kierowana przez dotychczasowy zarząd firmy. Dzięki transakcji Aplitt nabyła szeroką sieć dystrybucyjną Monetii o dużym potencjale rozwojowym i ugruntowanej, mocnej pozycji rynkowej. Roczna kwota procesowanych przez Monetię płatności wynosi 3,6 mld zł

Monetia jest obecnie liderem w realizowaniu usługi outsourcingu transakcyjnego dla urzędów skarbowych, sądów, jednostek samorządu terytorialnego. Drugą grupę jej strategicznych klientów stanowią banki, dla których spółka uruchamia i outsoursuje oddziały.

Monetia jest akwizycyjnie atrakcyjną spółką zarówno z uwagi na swoją aktualną pozycję rynkową, jak i potencjał rozwojowy. Oprócz wspierania dalszego rozwoju dotychczasowej działalności pod marką Monetia, liczymy na uzyskanie dostępu do rynku. Sieć placówek Monetii może stać się atrakcyjnym kanałem dystrybucji produktów finansowych. Obecnie rozpoczynamy prace, które pozwolą nam w najbardziej efektywny sposób osiągnąć synergię działań. Z biznesowego punktu widzenia działalność Monetii ma charakter niskokosztowy i przez to jest znakomicie dywidendowa, co bezpośrednio przełoży się na uzyskanie zwrotu z inwestycji poprzez wzrost wartości udziałów spółki - powiedziała Alicja Kuran-Kawka, członek zarządu ds. produktów i administracji w Aplitt.