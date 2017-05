Policja, straż pożarna i inne służby wraz z Radiem Puls zapraszają w sobotę do oliwskiego ZOO na Mundurowy Dzień Dziecka. Głównym partnerem wydarzenia jest Grupa Energa.

Służby mundurowe na co dzień strzegą i bronią – porządku społecznego, bezpieczeństwa, przestrzegania prawa. Nie wahają się też jednak dzielić z mieszkańcami swoim czasem wolnym. Dowodem na to jest Mundurowy Dzień Dziecka, który już w najbliższą sobotę odbędzie się w parku zoologicznym w Gdańsku Oliwie. Organizują go policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i ratownicy medyczni przy współpracy Radia Plus. Głównym partnerem i jednym ze sponsorów wydarzenia jest Grupa Energa.

W trakcie festynu na najmłodszych mieszkańców Trójmiasto i okolic oraz ich rodziców czeka moc rozrywek. Oprócz gier terenowych, magicznych występów i ścianki wspinaczkowej największą być może atrakcją będą pokazy sprzętu. Wykorzystywane w codziennej pracy pojazdy i urządzenia zaprezentują m. in. policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Dodatkową uciechę dostarczą dzieciom bez wątpienia mieszkańcy ZOO – zwierzaki. Przy okazji Mundurowego Dnia Dziecka pracownicy parku zaprezentują bowiem nowych „lokatorów”.

Dzień Dziecka w oliwskim ZOO organizujemy już od kilkunastu lat i zawsze cieszy się on dużym zainteresowaniem. Z jednej strony to fantastyczny sposób na promowanie samego ogrodu zoologicznego, jednego ze skarbów Trójmiasta. Z drugiej impreza daje też rodzinom okazję do wspólnego pobytu z dala od miejskiego zgiełku i betonowych bloków, na świeżym powietrzu, bliżej przyrody – opowiada Piotr Strojny, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Energa, główny partner imprezy przygotowała dla najmłodszych specjalną atrakcję – konkurs wiedzy o energii elektrycznej. Na maluchy, które najlepiej odpowiedzą na pytania, czekać będą atrakcyjne nagrody i upominki w sam raz na wakacje, m. in. piłki i oświetlenie rowerowe. Energa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w quizie, którego kolejne odsłony odbywać się będą na głównej scenie, regularnie przez cały czas trwania festynu.

To nietypowa inicjatywa, dowodząca, że oprócz odwagi i determinacji w pracy na rzecz mieszkańców nasze służby cechuje też duża wrażliwość społeczna i życzliwość. Cieszymy się, że możemy mieć swój wkład w to szczególne wydarzenie, które bez wątpienia przyniesie dzieciom Trójmiasta i okolic wiele radości. W swoich działaniach pozabiznesowych Grupa Energa chciałaby w większym niż dotąd stopniu skupić się na młodych pokoleniach Polaków. Są one naszym skarbem i przyszłością. Dlatego też na udział w Mundurowym Dniu Dziecka zdecydowaliśmy się bez wahania – zapewnia Anna Wensierska, zastępca dyrektora departamentu marketingu i komunikacji Energa SA.

Mundurowy Dzień Dziecka odbędzie się 3 czerwca w ZOO w Gdańsku Oliwie (ul. Karwieńska 3) w godz. 10-15. Organizatorzy podkreślają, że aby wziąć udział w festynie, należy wykupić bilet do parku. Przypominają jednocześnie, że dla dzieci do lat 4 wstęp jest bezpłatny.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.