PGZ Stocznia Wojenna zawarła przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stocznia Marynarki Wojennej S.A z syndykiem masy upadłości tej spółki - poinformowała PGZ w komunikacie.

Podpisanie umowy jest kluczowym momentem w procesie włączenia Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oznacza to rozpoczęcie formalnej procedury pozyskania niezbędnych zgód od organów oraz instytucji, do których należą w szczególności: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Miasto Gdynia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - napisano w komunikacie.

Faktyczne przejęcie własności przedsiębiorstwa oraz jego wydanie należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółce PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie, co, może nastąpić po około trzech miesiącach.

Jak czytamy w komunikacie, podpisanie umowy umożliwia nabywcy przeprowadzenie szczegółowego badania przedsiębiorstwa pod względem technicznym, finansowym i prawnym, które zdeterminuje czynności związane z realizacją transakcji.

Przejmowane aktywa stoczniowe będą posiadały fundamentalne znaczenie w realizacji kluczowych projektów obronnych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu” oraz ujętego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju programu rozwojowego „Batory” - napisano.

Stocznia Marynarki Wojennej zajmuje się budową i remontami okrętów dla Marynarki Wojennej, a także innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych. Przystosowany do produkcji okrętowej teren należący do Stoczni Marynarki Wojennej obejmuje obszar o powierzchni 325.344 m.kw. Najważniejsze elementy infrastruktury przemysłowej i jednocześnie kluczowe aktywa Stoczni Marynarki Wojennej to dok pływający, podnośnik statków oraz specjalistyczne stanowiska do budowy okrętów.