Dwie umowy na modernizację blisko 130 km linii kolejowej między Lublinem a Pilawą, o łącznej wartości blisko 1,7 mld zł, podpisali w poniedziałek w Lublinie przedstawiciele PKP PLK z wykonawcami

To początek modernizacji linii kolejowej nr 7 Lublin-Warszawa. Po jej zakończeniu, co planowane jest w 2022 r., podróż najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem będzie trwała 1,5 godziny, podczas gdy obecnie trwa 2 godziny i 15 minut. Wartość całej inwestycji jest szacowana na 3,5 mld zł.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że rozmiar programu modernizacji polskich szlaków kolejowych, na który w obecnej perspektywie finansowej ma być przeznaczone 67 mld zł, jest ewenementem na skalę światową.

To jest olbrzymie wyzwanie, w wymiarze europejskim i światowym. Zastanawiam się, czy są jeszcze obszary, gdzie tak dużo, w tak krótkim czasie wydatkuje się na inwestycje kolejowe - powiedział Adamczyk.

Inwestycje na kolei, zdaniem ministra, odciążą drogi.

Przebudowa szlaków kolejowych jest niezbędna, aby przenieść część ruchu towarowego z dróg na tory i na powrót przekonać pasażerów do podróżowania pociągami. Na pewno będą korzystali z kolei, bo oferta, przejazd najszybszym pociągiem z centrum Lublina do centrum Warszawy w 1,5 godziny, przekona każdego. W innych częściach naszego kraju przez przebudowę szlaków kolejowych także będziemy składali takie propozycje Polakom - zapewnił Adamczyk.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że nastąpiło duże przyśpieszenie w realizacji inwestycji kolejowych.

W pierwszym kwartale ubiegłego roku podpisaliśmy umowy o wartości 530 mln zł, zaś w pierwszym kwartale tego roku - o wartości 2,3 mld zł, a do chwili obecnej - o wartości 7 mld zł. Niemal każdego dnia jest podpisywana nowa umowa. Modernizacja linii Lublin-Warszawa to największy projekt w Krajowym Programie Kolejowym, ma znaczenie nie tylko regionalne – powiedział Merchel.

Prace na linii kolejowej od Lublina do Dęblina będzie prowadzić konsorcjum, którego liderem jest hiszpańska firma Astaldi, ich wartość wynosi 930,5 mln zł. Odcinek Dęblin-Pilawa - kosztem 735 mln zł - zmodernizuje konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Kraków.

Umowa na modernizację kolejnego fragmentu trasy, długości 23 km, od Pilawy do Otwocka, ma być podpisana w najbliższych dniach. Wartość tych prac wyniesie 479 mln zł. Modernizacja linii od Otwocka do Warszawy jest jeszcze w fazie projektowej.

Od połowy czerwca tego roku do grudnia 2018 r. linia między Lublinem a Pilawą będzie wyłączona z ruchu. Pociągi z Lublina do Warszawy pojadą przez Łuków, Siedlce i Mińsk Mazowiecki. Czas podróży najszybszym pociągiem wyniesie 2 godziny 48 minut. Z Lublina do Dęblina i na lokalnych trasach będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. W 2019 r. prace przeniosą się na odcinek między Pilawą a Otwockiem.

Między Pilawą a Otwockiem będzie dobudowany drugi tor, natomiast między Otwockiem a Warszawą - trzeci.

Na 150-kilomometrowej trasie Lublin-Otwock będą wyremontowane tory wraz z siecią trakcyjną, rozjazdami, przejazdami kolejowo-drogowymi i urządzeniami sterowania ruchem. Wybudowany zostanie nowy przystanek Lublin-Zachód, zmodernizowanych będzie 17 stacji. Powstanie 77 nowych peronów, dwa nowe wiadukty oraz 11 przejść dla pieszych pod torami.

Po zakończeniu modernizacji trasy pociągi osobowe, będą tamtędy jeździć z prędkością 160 km na godzinę, a towarowe - 120 km na godzinę. Między Lublinem a Warszawą kursuje obecnie 80 pociągów na dobę.

PAP, MS