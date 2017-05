Ekonomiści BOŚ przewidują, że wzrost dynamiki PKB w I kw. tego roku wyniósł 4,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,5 proc. w IV kw. 2016 r. - napisali w swoim cotygodniowym komentarzu. GUS informował, według szybkiego szacunku, że PKB w I kw. 2017 r. wzrosło o 4,0 proc. r/r.

Prognozujemy, że w I kw. br. odnotowano wzrost dynamiki PKB do 4,1 proc. r/r, wobec 2,5 proc. r/r w IV kw. 2016r. Zgodnie z publikacją wyników flash dynamika PKB w I kw. br. ukształtowała się na poziomie 4,0 proc. r/r. Biorąc pod uwagę brak korekt danych wstępnych, wobec danych flash w minionych kilku kwartałach, ryzyko dla tej prognozy jest bardzo wysokie, niemniej przy jedynie minimalnej różnicy tych danych względem naszej prognozy jeszcze sprzed danych flash nie zmieniamy naszej prognozy – czytamy w opinii.

Jak dodają ekonomiści dużo istotniejsze, wobec samej dynamiki PKB ogółem (która historycznie nie zmieniała się o więcej niż 0,1 pkt. proc. wobec publikacji flash) będą informacje dot. struktury tego wzrostu.

Wg naszych szacunków cały czas najsilniejszą kontrybucję we wzrost PKB miała konsumpcja prywatna. Oczekujemy w I kw. dalszego wzrostu dynamiki spożycia gospodarstw domowych przy utrzymującej się bardzo wysokiej dynamice wzrostu dochodów i pewnych opóźnieniach pomiędzy zmianami dynamiki dochodów (która silnie rośnie od III kw. 2016 r.) a wydatków – piszą w komentarzu.

Najsilniejszej zmiany kontrybucji we wzroście spodziewają się w przypadku nakładów brutto na środki trwałe.

Tak silne odbicie dynamiki produkcji budowlano-montażowej daje przesłanki dla oczekiwania skokowego odbicia inwestycji budowlanych (w I kw. ok 50 proc. nakładów brutto na środki trwałe ogółem) i tym samym dużo lepszych danych dot. inwestycji ogółem, nawet przy wyższej niepewności co do inwestycji w maszyny, urządzenia czy środki transportu – piszą w tygodniowym komentarzu ekonomiści BOŚ.