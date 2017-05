Poniedziałkowe posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności zakończyło się korzystnymi dla Polski rozstrzygnięciami, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Z unijną komisarz ds. handlu Cecilią Malmström Morawiecki rozmawiał w Brukseli o CETA, Nord Stream 2 i Balitic Pipe.

Posiedzenie Rady dotyczyło kwestii często poruszanych przez Polskę, czyli swobody w świadczeniu usług, zarówno w obszarze certyfikatów i dyplomów dla różnych zawodów, jak również homologacji i certyfikacji produktów i usług.

Mateusz Morawiecki poinformował dziennikarzy, że po żmudnych negocjacjach zostało przyjęte tzw. podejście generalne, zgodne ze stanowiskiem, za którym optowała Polska.

Według niego, jest to duży sukces Polski i krok we właściwym kierunku, jeśli chodzi o integrację gospodarczą.

Jest on bardzo pozytywny z punktu widzenia wyzwań gospodarczych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Powinniśmy bardziej rozmawiać o zacieśnieniu więzów gospodarczych na jednolitym rynku a nie o tematach typu przydział emigrantów – dodał.

Tego samego dnia Mateusz Morawicki spotkał się z unijną komisarz ds. handlu Cecylią Malmström. Rozmawiali o umowie CETA oraz o kształcie i charakterze sądu międzynarodowego ds. inwestycji. Wicepremier mówił, że zwrócił uwagę komisarz - o czym doskonale wiedziała - że wyrok ETS w kontekście sprawy Singapore Free Trade Agreement bardzo mocno podkreśla rolę krajów członkowskich.

To dla nas druga bardzo dobra wiadomość: Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że wszelkie inwestycyjne komponenty międzynarodowych umów podlegają ratyfikacji parlamentów narodowych. Wzmacnia to pozycję Polski. Daliśmy do zrozumienia, m.in. w sprawie CETA, że chcemy, by kształt sądu inwestorskiego (ICS), bardziej odpowiadał naszym oczekiwaniom. A nasze oczekiwanie jest takie, by Polska miała tam swojego sędziego – stwierdził wicepremier.