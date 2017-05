Usługi ograniczone do urządzeń, które można sprzedawać tylko na określonym terenie danego kraju, nie mają przyszłości.

Polski rynek jest za mały, aby start-up mógł utrzymać się na nim z przychodów uzyskiwanych w – mimo wszystko – nadal biednym społeczeństwie oraz realizować swoje zamierzenia kapitałowe. Te start-upy, które idą w kierunku uzupełnienia istniejących już technologii lub internalizacji, odnoszą dziś sukcesy.

– Do tej pory udało nam się zainwestować w spółki z zakresu informatyki dedykowanej konkretnej dziedzinie gospodarki czy nauki – powiedział Marek Girek, prezes Data Techno Park oraz Cube.ITG – Są to obszary związane z bezpieczeństwem, medycyną i sektorem bankowym. Spodziewamy się sukcesów start-upów z obszaru medycyny. Te zaś z obszaru telemedycyny z potencjałem realizacji wyłącznie w Polsce, bez perspektywy internacjonalizacji, mogą się nie powieść. W ich przypadku mieliśmy do czynienia z zaangażowaniem osobistym, ciekawym pomysłem i wstrzeleniem się w rynek w momencie jego wzrostu w obszarze projektów e-zdrowie w Polsce. Nasz cel inwestycyjny związany jest z minimalnym zwrotem, którego oczekujemy od pomysłodawcy. To średnio 15% w skali roku. Mamy nadzieję na uzyskanie takich efektów po 4-8 latach istnienia start-upu – dodał Girek.

