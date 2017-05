Już za cenę SUV-a możemy mieć robota współpracującego, który potrafi w 4 godziny zrobić to co człowiek wykonywałby w 2-3 dni. Zwrot z inwestycji to ok. 195 dni. Dla cobota malowanie, polerowanie, formowanie wtryskowe, obsługa maszyn, pakowanie, paletyzacja, montaż, wkręcanie, klejenie, spawanie, podnoszenie i umieszczanie przedmiotów to żadna sztuka. Choć korzyści dla firm z inwestycji w robota są oczywiste, to polskie firmy plasują się w europejskim ogonie pod względem robotyzacji