210 mln zł zainwestuje w polskie spółki technologiczne rozpoczynający działalność polsko-izraelski fundusz TDJ Pitango Ventures - podali w środę przedstawiciele funduszu, wśród którego założycieli są polska firma TDJ i izraelski fundusz Pitango Venture Capital

TDJ SA to polska firma inwestycyjna, należąca do jednego z najbogatszych Polaków - Tomasza Domogały oraz jego rodziny. DO TDJ należą m.in. giełdowe spółki przemysłowe: Famur, Kopex, Zamet Industry i PGO. Grupa działa również na rynku nieruchomości, m.in. buduje biurowiec w Katowicach. Teraz, przy współpracy z izraelskim funduszem oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, TDJ chce także wspierać innowacyjne polskie firmy prowadzące działalność w obszarze nowoczesnych technologii, mające szanse na rozwój w skali globalnej.

W ramach działalności funduszu TDJ Pitango Ventures oferujemy o wiele więcej niż tylko wsparcie finansowe. Z jednej strony podmioty, w które zainwestujemy, mogą liczyć na dostęp do kompletnego wsparcia TDJ wynikającego z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Z kolei udział w projekcie Pitango umożliwia dostęp do unikalnego w Polsce know-how i coachingu w zakresie rozwoju innowacyjnych startupów - powiedział szef rady nadzorczej TDJ Tomasz Domogała, cytowany w środowym komunikacie prasowym spółki.

Według cytowanego w informacji firmy wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, rozpoczęcie działalności przez TDJ Pitango Ventures to przykład konkretnego działania, przybliżającego do realizacji celów postawionych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wysokiej jakości fundusze Venture Capital napędzają inwestycje w spółki technologiczne, tworząc solidne podstawy tej części tworzonego przez rząd ekosystemu wspierania innowacji, która w perspektywie kolejnych dziesięcioleci będzie niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego Polski" - ocenił Gowin.

Pitango to komercyjny fundusz Venture Capital, którego budżet wynosi 210 mln zł. Powstał w ramach programu BRIdge VC Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zapewniającego publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. W jego ramach przewidziano 192,5 mln zł na wsparcie projektów, których celem jest rozwój gospodarki w oparciu o tzw. przemysł 4.0.

Główne obszary, na których mają skoncentrować się działania nowego funduszu, to: big data, Internet rzeczy (Iot) i przemysłowy IoT, sztuczna inteligencja (AI) i machine learning, Enterprise Software i SaaS, a także urządzenia mobilne i media cyfrowe oraz sprzęt medyczny i zdrowie cyfrowe.

Fundusz chce zapewniać wsparcie zarówno we wczesnych, jak i późniejszych etapach rozwoju firm (seed stage, start-up, later stage expansion) m.in. przy tworzeniu biznesplanów i strategii biznesowych, w tym "Go to market" (wejścia na rynek) oraz ekspansji globalnej, fuzjach, przejęciach, a także przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO). Partnerzy biznesowi powstałego podmiotu będą mogli liczyć także na wsparcie w wielu kwestiach operacyjnych, takich jak zapewnienie kadry pracowniczej, finanse, obsługa prawna, informatyka czy pozyskiwanie funduszy.

Partner przedsięwzięcia - izraelski Pitango Venture Capital - jest jednym z funduszy powstałych w ramach zainicjowanego w 1993 r. przez izraelski rząd programu "Yozma". Polegał on na tworzeniu w Izraelu funduszy Venture Capital, które następnie inwestowały w nowoczesne technologie. Tym samym stworzono system sprzyjający rozwojowi innowacyjnych firm. Dzięki tym działaniom gospodarka Izraela jest zaliczana dziś do najbardziej innowacyjnych na świecie.

Pitango należy do wiodących tego typu organizacji w Izraelu - wartość inwestycji i zarządzanego przez fundusz kapitału to ok. 2 mld USD. Od 1993 r. fundusz inwestuje w innowacyjne spółki technologiczne w wielu obszarach. Od momentu utworzenia zainwestował w ponad 200 spółek i zrealizował ponad 80 transakcji wyjścia z inwestycji. Niektóre z podmiotów z jego portfolio działają obecnie w skali globalnej, inne stały się częścią takich korporacji jak Apple, Intel, Microsoft, Cisco, IBM, czy Oracle.

Wraz z rozpoczęciem działalności TDJ Pitango Ventures została uruchomiona strona internetowa nowego funduszu: www.tdjpitangoventures.com. Startupy zainteresowane zgłoszeniem swojego pomysłu i uzyskaniem dofinansowania mogą tam zapoznać się ze szczegółami przedsięwzięcia oraz procedurą aplikowania o środki.

SzSz(PAP)