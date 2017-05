Agencja Rozwoju Przemysłu zwiększa dostępność swoich produktów finansowych. Obecnie na wsparcie ARP mogą liczyć nie tylko firmy duże, ale również średnie i małe, zwłaszcza jeśli działają w innowacyjnych branżach – mówi Aneta Falecka, dyrektor Biura Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu

Od 2010 roku Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła polskim firmom pożyczek na poziomie 3,7 miliarda złotych. Czy jesteście coraz większą konkurencją dla banków?

Aneta Falecka, , dyrektor Biura Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu: Spojrzałabym na to z innej perspektywy. Firmy, którym pomagamy, bardzo często ze względu na swoją skomplikowaną sytuację finansową mają ograniczoną zdolność kredytową, przez co nawet nie zwracają się do banków. Długoletnie doświadczenie menedżerów i analityków ARP pozwala na kompleksową ocenę borykającego się z kłopotami przedsiębiorstwa. Nierzadko ma ono poważne problemy z płynnością , a okazuje się, że przy odpowiednim wsparciu finansowym i np. restrukturyzacji wychodzi na prostą, a nawet staje się wiodącym w swojej branży.

Jaka jest w tym procesie korzyść dla ARP?

Oczywiście biznesowa – zarabiamy na udzielanych pożyczkach, ale działamy przy tym metodycznie i długofalowo. W sektorze bankowym podmioty udzielające kredytu często dążą do tego, by jak najszybciej otrzymać zakładany zwrot, nie reagując przy tym na bieżącą sytuację pożyczkobiorcy. W ARP podchodzimy do każdego klienta kompleksowo i indywidualnie, jesteśmy cierpliwi. Dodatkowo mamy bardzo szeroki asortyment instrumentów wsparcia finansowego: udzielamy pożyczek na rozwój, innowacje czy inwestycje. Zgodnie z naszą nazwą skupiamy się przede wszystkim na polskim przemyśle. Chcemy być katalizatorem rozwoju dla przedsiębiorców, działających często w regionach słabszych ekonomicznie lub tam, gdzie jest najwyższy wskaźnik bezrobocia. Nasza działalność ma powodować impuls.

Jesteście kojarzeni przede wszystkim ze wsparciem firm borykających się z poważnymi kłopotami finansowymi. A co z tymi, którzy potrzebują pożyczek na rozwój, ale wcale nie walczą o przetrwanie?

Takie podmioty są dla nas równie ważne. W ramach działalności pożyczkowej finansujemy inwestycje i kapitał obrotowy. W ostatnim czasie bardzo mocno stawiamy również na innowacyjne projekty i wspieramy polskich przedsiębiorców. Często naszym zdolnym inżynierom brakuje środków na rozwinięcie swojego biznesu. Jeśli tylko zauważymy odpowiedni potencjał, inwestujemy pieniądze.

Czy mniejsze przedsiębiorstwa również mogą liczyć na wsparcie ARP?

Zwiększamy dostępność do finasowania. Przed długi okres skupialiśmy się przede wszystkim na dużych firmach. Dostrzegliśmy jednak rynkową lukę w ofercie dla średnich i małych firm i zdecydowaliśmy się ją wykorzystać. Między innymi dlatego pomagamy także mniejszym podmiotom, finansując średnie przedsiębiorstwa, a nawet małe w przypadku pożyczek na innowacje. Jesteśmy pod tym względem elastyczni – zarówno jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, jak i branżę. W naszym „portfelu” mamy firmy działające w przemyśle ciężkim i lekkim, w branży motoryzacyjnej, chemicznej czy spożywczej.

Jakie są warunki uzyskania pożyczki oraz jej wysokość?

Rozpatrujemy indywidualnie każdy wniosek, który przedsiębiorca może złożyć u nas bezpłatnie. Nasi klienci są w kontakcie z analitykami ARP, doradzającymi możliwie najlepsze rozwiązania. Tak jak wspominałam wcześniej, do każdego podchodzimy w sposób indywidualny. Jeśli chodzi o wysokość finansowania, to standardowo zamyka się w przedziale między 2 a 40 milionów złotych. Okres wsparcia jest zazwyczaj rozłożony od dwóch do siedmiu lat. Nie są to jednak sztywne ramy, wszystko zależy od danego projektu. Wśród udzielonych pożyczek są również przekraczające 100 milionów złotych.

Które firmy wspierane przez Agencję Rozwoju Przemysłu mogą się już pochwalić sukcesami?

Mamy wiele przykładów udanych restrukturyzacji z udziałem pożyczek z ARP. Mam tu na myśli takie firmy jak MZCH Organika S.A, Classen-Pol S.A czy PZL-Sędziszów S.A. Dynamicznie rozwijają się też chociażby zakłady PZL Wuzetem czy spółka Polregio, znana wcześniej jako Przewozy Regionalne. Świetnie dają sobie radę także Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o.o. chociaż to bardzo trudny i mocno konkurencyjny rynek. Wszystkie te firmy łączy jedno: ich początkowa sytuacja na etapie udzielania finansowania była trudna, my jednak dostrzegliśmy w nich potencjał i niewykorzystane możliwości. Analiza okazała się w pełni trafiona.

Jak wygląda wspomniane przez panią finansowanie obrotowe?

W ARP finansujemy kapitał obrotowy na okres 3 lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, dlatego firmy nie muszą co roku występować o przedłużenie finansowania. Dzięki temu krótkoterminowe pogorszenie sytuacji firmy lub całej branży nie powoduje ryzyka nieprzedłużenia finansowania. Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału oraz okres karencji ustalane są indywidualnie.

Dużo mówi się obecnie o rewolucji przemysłowej, postępującej cyfryzacji czy nowych technologiach. Jak w tej rzeczywistości odnajduje się ARP?

Mamy specjalną linię pożyczkową dla sektora technologii kosmicznych, aktywnie angażujemy się również w dynamicznie rozwijającą się branżę gier. W sumie nasi pożyczkobiorcy działają obecnie w aż 23 sektorach. Wspieramy zarówno firmy państwowe, jak i prywatne, są wśród nich także spółki giełdowe. Kluczem do sukcesu jest odnalezienie potencjału rozwojowego oraz stworzenie realnego planu odbudowy danego przedsiębiorstwa. Chcemy przyczyniać się do tego, by polska gospodarka dzięki sprawnie funkcjonującym firmom rozwijała się harmonijnie. ARP działa na rynku już od ponad 25 lat w związku z tym ma w temacie wspierania polskich przedsiębiorstw bardzo duże doświadczenie. Pożyczkobiorcy cenią nas również z tego powodu, i to bez względu na branżę, że jesteśmy instytucją stabilną i wiarygodną. Dobrym partnerem zarówno, gdy w firmie dzieje się dobrze, jak i wtedy, gdy jej kondycja finansowa nagle się pogorszy.

Dziękujemy za rozmowę