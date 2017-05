Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII) o współpracy dla potrzeb inwestorów indywidualnych. Efektem tej umowy ma być praca nad wspólną strategią na rzecz aktywizacji tych inwestorów.

Liczymy na to, że proponowane działania w zawartym dzisiaj porozumieniu, spełnią oczekiwania inwestorów indywidualnych i przyczynia się do ich powrotu na giełdę – powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa GPW.

W 2016 r. udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku giełdowym wyniósł 13 proc.

Dzisiejszy udział w obrotach, za jaki odpowiadają inwestorzy indywidualni, nie jest adekwatny do potencjału finansowego, jakim dysponuje rynek polski, a inwestorzy indywidualni budowali także ten rynek. Brakuje nam działań długoterminowych. Jedną czy dwie sprawy udaje nam się załatwić, ale chodzi o stałe rozwiązania. Nowy zarząd Giełdy zadeklarował nam wsparcie w tych najważniejszych wyzwaniach – powiedział Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Z informacji przekazanych przez SII wynika, że przeciętny inwestor indywidualny, aktywny na warszawskim parkiecie, ma ok. 41 lat, inwestuje samodzielnie od 8 lat. W jego portfelu jest 7 spółek, a akcje trzyma do 1 roku.

Wydaje się, że istnieje konieczność poszerzenia oferty dla Polaków. Obligacje są takim instrumentem bezpiecznym, dobrze zorganizowany rynek obligacji, może być rozwiązaniem dla rozwoju rynku kapitałowego i także dla inwestorów indywidualnych – powiedział Jacek Fotek, wiceprezes GPW.

Jak wynika z badań SII zauważono nowy trend, związany z inwestowaniem na giełdzie. W ciągu 2 lat zwiększył się odsetek oszczędzających na emeryturę. O ile w 2014 r. było to 1,5 proc., to już w 2015 r. było to 19 proc., a w zeszłym roku odsetek ten wyniósł 23,5 proc.

Powinniśmy podążać w kierunku rozwoju dla inwestycji indywidualnych, także w zakresie legislacyjnym. Tak, aby inwestor indywidualny odzyskał zaufanie do rynku kapitałowego. Wspomóc m.in. program obligatariatu obywatelskiego – powiedział Grzywiński.

Jako przykład pokazano udział inwestorów indywidualnych w dwóch rynkach finansowych - bankowym, który w Polsce wynosi 87 proc. i obligacyjnym (w Polsce zaledwie 13 proc.). Dla porównania w Stanach Zjednoczonych udział w rynku bankowym to 15 proc., a w obligacjach 85 proc.