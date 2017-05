obniżka kwoty podatku należnego wg określonego wzoru, jeśli podatnik korzysta z MPP, i dokonuje płatności wcześniej niż to wynika z ustawowych terminów. Ten swoisty upust w podatku jest wyliczany na podstawie zawartego w ustawie wzoru uwzględniającego liczbę dni o jaką wcześniej regulowane jest zobowiązanie do fiskusa, kwotę tego zobowiązania oraz aktualna stopę referencyjną NBP. Dla przykładu, jeśli podatnik ma do odprowadzenia do urzędu skarbowego 100 tys. zł, a zrobi to 10 dni przed terminem, to zyska „rabat” wynoszący 4166,66 zł. To zdecydowanie więcej niż uzyskałby lokując te kwotę na 10-dniowej lokacie,