PZU nie wyklucza, że przeznaczy na dywidendę 80% zysku wypracowanego w tym roku. Spółka nie widzi obecnie żadnego istotnego celu przejęcia, w którą chciałaby się zaangażować, wynika z wypowiedzi prezesa PZU Pawła Surówki

"Niewykluczone" - odpowiedział Surówka dziennikarzom w kuluarach konferencji Impact'17 w Krakowie, pytany, czy z zysku za 2017 r. spółka może przeznaczyć na dywidendę 80 proc.

Na przyszłość nasza ambicja jest taka, by znowu inwestorów przyzwyczaić do tego, że PZU daje przyzwoitą dywidendę- zaznaczył.

Prezes wskazał, że 2016 rok był pod względem dywidendy wyjątkowy ze względu na dużą transakcję przejęcia pakietu akcji Banku Pekao. Polityka dywidendowa spółki zakłada wartość bazową wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie min. 50 proc.

W tym roku mieliśmy możliwości, by wypłacić jedynie 50 proc. zysku. Jeśli wpisaliśmy w strategię, że mamy możliwość zatrzymać do 30 proc. zysku na M&A plus 20 proc. na wzrost wewnętrzny, to kiedy z tego skorzystać, jak nie przy największej transakcji, którą przeprowadziliśmy? - podkreślił prezes.