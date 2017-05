Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec maja ok. 66 proc. poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec maja ok. 66 proc., przy stanie płynnych środków ok. 77 mld zł - napisał Nowak w komentarzu do podaży obligacji skarbowych na czerwiec.