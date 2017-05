Grupa PKP odchodzi od dotychczasowej polityki wyprzedaży majątku. Celem strategicznym jest wykorzystanie w maksymalnie możliwym stopniu posiadanych zasobów nieruchomościowych do rozwoju potencjału usługowego PKP zarówno w tradycyjnie rozumianych usługach transportowych, jak też szeroko rozumianych usług logistycznych, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej PKP S.A. Mirosław Chaberek.

PKP S.A. zmienia także podejście do zarządzania swoimi nieruchomościami. W pierwszej kolejności zamierza koncentrować się na ich optymalnym zagospodarowaniu i czerpaniu długofalowych zysków, zamiast - tak jak to miało miejsce w minionych latach - na wyprzedaży majątku, podkreślił.

Generalnie odeszliśmy od polityki wyzbywania się majątku tylko po to, aby zmniejszyć koszty jego utrzymania i pozyskać środki na bieżącą działalność. Nie dotyczy to, ciągle jeszcze, będącej na stanie PKP znaczącej substancji mieszkaniowej oraz części nieruchomości, które mogą być samodzielnie lub we współpracy z PKP racjonalnie zagospodarowane przez lokalne władze samorządowe (np. małe czynne lub nieczynne dworce). W polityce mieszkaniowej z jednej strony pragniemy dostosowywać program korzystnego przejmowania mieszkań przez ich prawowitych najemców i ich spadkobierców, z drugiej strony PKP angażuje się w rządowy program 'Mieszkanie+', głównie poprzez możliwość udostępnienia odpowiednich dla tego programu terenów niewykorzystywanych na cele transportowe - wskazał przewodniczący RN.