Polski rząd stawia na rozwój gospodarczy - mówiła premier Beata Szydło w środę na kongresie Impact'17 w Krakowie. Jak podkreśliła, nie ma rozwoju bez zwiększania innowacyjności gospodarki, a marzeniem rządu jest Polska młoda, innowacyjna i nowoczesna.

"Wzrost innowacyjności naszej gospodarki musi stać się jednym z decydujących czynników w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego oraz podniesienia jakości życia w Polsce. To jest nasz główny cel" - podkreśliła szefowa rządu.

Jak zaznaczyła, rząd pracuje ciężko, aby ze wzrostu dochodu narodowego korzystali wszyscy Polacy, sprawiedliwie, a nie tylko wąskie grupy, jak - mówiła premier - było to do niedawna. Wyraziła przekonanie, że poprawa warunków życia zostanie wkrótce dostrzeżona przez Polaków.

"Wszystkie działania, jakie w obszarze przedsiębiorczości podejmujemy, mają z jednej strony budować dobre warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, a z drugiej służyć poprawie jakości życia całego polskiego społeczeństwa" - powiedziała Szydło.

Jak przekonywała premier, "w dzisiejszych czasach nie ma rozwoju bez zwiększenia innowacyjności gospodarki, a co za tym idzie inwestowania w potencjał, jaki drzemie w naszych młodych przedsiębiorcach".

Premier dodała, że cieszy się, że na Impakcie w Krakowie, gdzie łączy się tradycja z nowoczesnością, jest wielu gości z całego świata. Zaznaczyła, że sygnałem świadczącym o tym, że jej gabinet, stawiając na rozwój gospodarczy, poważnie traktuje Impact'17, jest m.in. to, że w kongresie uczestniczyło w środę aż trzech wicepremierów. "Chcemy, by ta ważna konferencja była w przyszłości wydarzeniem, o którym będzie się nie tylko mówiło ale, na które będzie się przyjeżdżało, bo nie będzie wypadało tutaj nie być" - powiedziała Szydło.

Przekonywała, że jej rząd, tak jak te z innych krajów, stawia na wzmocnienie innowacyjności, nowoczesne technologie i gospodarkę cyfrową.

Jak mówiła, "nie jest tajemnicą, że największe światowe gospodarki wzmacniają dzisiaj swoją konkurencyjność, stawiając na innowacje technologiczne i gospodarkę cyfrową". "Polski rząd odpowiedzialnie myśląc o polskiej gospodarce, podąża podobną drogą" - wskazała.

Jak przekonywała, "Polska staje się dzisiaj jednym z najważniejszych punktów na innowacyjnej mapie świata".

Dodała, że dla polskiej gospodarki wielkie znaczenie ma kreatywność młodych, dobrze wykształconych Polaków.

Marzeniem rządu - mówiła premier - jest "Polska nowoczesna, Polska innowacyjna i przede wszystkim Polska młoda, która daje bezpieczną możliwość realizacji swoich ambicji, marzeń każdemu, kto chce to robić tutaj, u nas".

Zgromadzonych w Krakowie gości przekonywała, że w Polsce panuje dobry klimat do inwestowania. "I zachęcam państwa do tego" - dodała szefowa rządu.

Zapewniła, że jej rząd dostrzega i docenia ogromny potencjał i pasję młodych ludzi. "Robimy wszystko, aby nasze rodzime talenty zatrzymywać w Polsce i tworzyć im warunki do rozwoju, który pozwoli osiągać im takie same sukcesy, jakie osiągają już przecież za granicą" - przekonywała Szydło. Zadeklarowała, że Polska jest także otwarta na młode talenty z zagranicy. "I chcemy, by ta współpraca, właśnie tutaj nad Wisłą, w Polsce - pięknym, bezpiecznym kraju, rozwijała się jak najlepiej" - zaznaczyła premier.

Jak mówiła, jeżeli polscy przedsiębiorcy radzą sobie za granicą, to państwo ma obowiązek stworzyć im takie warunki, by radzili sobie również w Polsce i dla Polski.

"I pragnę zapewnić, że to na waszej wiedzy, talentach i zdolnościach chcemy budować zasobność i dobrobyt naszego państwa, ale to wasze talenty mają również stwarzać to, że wy, jako najlepsi ambasadorzy Polski, będziecie rozsławiali nie tylko nasz kraj, nie tylko będziecie pokazywali, że Polska jest właśnie tym państwem, do którego warto przyjechać, kształcić się, pracować, inwestować" - powiedziała Szydło.

Wspomniała o współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej i dofinansowaniu innowacji z funduszy wyszehradzkich. "W Europie Środkowej działamy szybko, konkretnie, skutecznie i to jest dzisiaj miarą naszego sukcesu" - podkreśliła premier.

Mówiła także o dynamice wzrostu PKB, która w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 4 proc. - powyżej prognoz, co stawia Polskę w ścisłej czołówce krajów europejskich. Premier wymieniała, że uszczelnianie systemu podatkowego przyniosło 5,5 mld zł oszczędności, zadłużenie Skarbu Państwa spada, a bezrobocie jest najniższe od ponad 27 lat.

"Chcę państwu pokazać i powiedzieć, że tutaj w Polsce robimy rzeczy, które przekładają się bezpośrednio i wprost na lepsze życie Polaków" - mówiła i dodała, że poprawa jakości życia Polaków jest wynikiem pomysłów, kreatywności młodych, którzy otrzymują wsparcie państwa.

"Obowiązkiem rządu jest tworzyć klimat, takie otoczenie, system, w którym przedsiębiorcy będą realizować swoje cele" - mówiła. Do młodych przedsiębiorców powiedziała: "My jesteśmy od tego, żeby wspierać, wy jesteście od tego, by kreować rzeczywistość".

Podkreśliła, że obowiązkiem polskiego rządu jest rządzić odpowiedzialnie i sprawnie, skutecznie rozwijać gospodarkę. "Jesteśmy konsekwentni i konsekwentni pozostaniemy. Nasze działania skierowane na tych, którzy mają coś do zaproponowania, którzy chcą coś lepszego, którzy chcą coś zrobić, którzy mają wizje, a te wizje potrzebują wsparcia i musi się to przełożyć na wzrost gospodarczy" - powiedziała.

Międzynarodowy kongres Impact'17 poświęcony gospodarce przyszłości, odbywa się w Krakowie po raz drugi, potrwa do czwartku. W wydarzeniu uczestniczy ponad 5 tys. osób oraz ponad 250 mówców. Wśród gości są przedstawiciele największych międzynarodowych firm, w tym ponad 800 dyrektorów i założycieli firm.

Premier po tym, jak dowiedziała się, że większość zaangażowanych w organizację kongresu Impact'17 to młode kobiety, matki, pogratulowała im umiejętności łączenia różnych zadań - życia rodzinnego z profesjonalną organizacją kongresu.

