Poprawa płynności finansowej firm poprzez m.in.: przeciwdziałanie zatorom płatniczym, ułatwienie oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta i większą skuteczność dochodzenia roszczeń w sądzie - takie mają być efekty pakietu wierzycielskiego, który częściowo wchodzi w czwartek w życie

Najważniejsze zmiany, które ułatwią firmom dochodzenie własnych należności na drodze sądowej, to: skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym.

Większość nowych regulacji w ramach pakietu wierzycielskiego, który jest elementem "100 zmian dla firm" autorstwa Ministerstwa Rozwoju, zaczyna obowiązywać od czwartku. 1 stycznia 2018 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące np. Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP), zaś zmiany dotyczące działalności Biur Informacji Gospodarczych (BIG) będą obowiązywać od 12 listopada 2017 r.

Nowe przepisy, jak podkreślono w komunikacie Krajowego Rejestru Długów, mają pomóc wierzycielom m.in. odzyskać od dłużników swoje pieniądze. Z tym problemem - wskazano - "boryka się znaczna część przedsiębiorców". Jak wynika z badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 81 proc. firm ma kłopoty z terminowym uzyskaniem zapłaty od swoich kontrahentów. Remedium na niesolidnego klienta i uciążliwe odzyskiwanie należności ma być – zdaniem KRD - właśnie pakiet wierzycielski.

Systematycznie rośnie liczba spraw, które wpływają do sądów. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 r. na wokandę trafiło ogółem około 6,5 mln spraw cywilnych. W sądach okręgowych 41 proc. spraw gospodarczych trwało dłużej niż rok. Przeszło 25 proc. takich spraw trwa dłużej niż dwa lata. W 10 proc. przypadków sprawy, które rozpoczęły się w 2015 roku, trwają do dzisiaj - zauważył, cytowany w komunikacie KRD, radca prawny Konrad Siekierka.

Dlatego prawnicy - pokreślono w komunikacie - pozytywnie oceniają skrócenie pierwszych, formalnych etapów postępowania sądowego, w których występuje wielu poszkodowanych.

Już teraz możemy powiedzieć, że dzięki temu zapisowi sąd zajmie się meritum sprawy w ciągu kilku, a nie jak dotychczas kilkunastu miesięcy. Kluczowe zmiany zajdą również w postępowaniach grupowych. Do tej pory dostępne były one dla konsumentów. Po wejściu w życie części zapisów w ramach pakietu wierzycielskiego, roszczeń w tym trybie będą mogli dochodzić też przedsiębiorcy. Aby jednak postępowania grupowe były sprawne, potrzebne jest również odpowiednie przygotowanie do tego sędziów. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że to zdecydowanie bardziej skomplikowana procedura niż indywidualne procesy - dodał Konrad Siekierka.