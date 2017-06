W ramach programu Mieszkanie plus zakładamy, że domy powstaną bez garaży podziemnych, bo to podraża inwestycję nawet o 30 proc. - powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak. Planowane są za to miejsca postojowe

W ramach programu Mieszkanie plus budowane już są dwa osiedla - w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie - w obu nie będzie garaży podziemnych. "Łącznie wybudowane tam zostaną 444 mieszkania" - informuje BGK Nieruchomości (BGKN). W Białej Podlaskiej oddanych zostanie 186 mieszkań, w Jarocinie 258. Jak powiedział Bartłomiej Pawlak, inwestycje te "są na bardzo zaawansowanym etapie. Jest szansa, że pierwsze mieszkania w Białej Podlaskiej oddamy pod koniec tego roku, a najpóźniej w pierwszym kwartale 2018". Termin zależny jest m.in. od pogody.

Obok budynków w ramach programu Mieszkanie plus planujemy miejsca postojowe, nie będzie garaży podziemnych, bo to podraża inwestycję o 20-30 proc. - powiedział Pawlak.

Zastrzega jednak, że realizacja inwestycji musi być zgodna z planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy.

Wiceprezes BGKN dodał, że pojawiają się pytania ze strony samorządów, dot. infrastruktury.

Czy jesteśmy w stanie sfinansować na przykład budowę drogi. Tak, możemy dać na to pieniądze, jednak wydane w ten sposób kwoty będą musiały zostać doliczone do czynszu - przyznał wiceprezes.

Planowany średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za m.kw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania może to być ok. 12-24 zł za m. kw. Lokator nie będzie zmuszony już na początku decydować, czy chce wykupić mieszkanie. BGKN zakłada model elastyczny, można będzie o wykupie zdecydować w późniejszym terminie.

BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus, będącego częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). NPM został przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 r., zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

W programie będą preferowane rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Inwestycje w ramach Mieszkania plus powstaną na gruntach pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem oraz od inwestorów prywatnych.

BGKN ma obecnie podpisanych 71 listów intencyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz osiem warunkowych umów inwestycyjnych. Na obecnym etapie BGKN realizuje takie inwestycje, które pozwolą na oddanie min. 80-100 mieszkań (koszt takiej inwestycji jest wyższy niż 5 mln zł). Trwają też prace nad ofertą dla małych miejscowości, które zainteresowane są ok. 20-50 mieszkaniami.

W tej chwili BGKN ma do dyspozycji 5 mld złotych na program Mieszkanie plus, ale to dopiero początek i potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Na koniec 2017 roku fundusz chce mieć 10 tys. mieszkań w budowie.

PAP, MS