Jaki jest idealny profil inwestora, który byłby zgodny z oczekiwaniami i realizowałby założenia strategii gospodarczej rządu oraz wpisywałby się w strategię regionów?

Gdy trafia on do miasta, tam efekt ekonomiczny jest najbardziej znaczący, oddziałuje wtedy głównie lokalnie. Najważniejsze jest wykazanie balansu pomiędzy ilością zachęt, z których skorzysta a stworzonym ekosystemem – nie tylko miejscami pracy, co jest oczywistym bezpośrednim efektem inwestycji.

– W środowisku lokalnym inwestor powinien również spowodować tzw. efekt spillover, gdzie wskutek inwestycji pojawiają się dostawcy, poddostawcy, lokalni odbiorcy, czyli wzrasta również klaster wokół przedsiębiorcy – powiedział Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – Prowadzimy negocjacje i rozmowy z przedsiębiorcami z zagranicy. Pamiętajmy jednak, że inwestorzy, którzy mogą korzystać z zachęt, pochodzą również z Polski. Duża część nowych inwestycji należy właśnie do nich. Idealny poziom zachęt – zwolnień podatkowych i grantu rządowego – powinien być zrównoważony stworzonymi miejscami pracy, ale również efektem gospodarczym w postaci nowych polskich poddostawców, co zwiększa efekt klasteringu lokalnego. W kwestii oczekiwań inwestorów, agencja oferuje – oprócz zachęt i doradztwa lokalizacyjnego, także pomoc w zrozumieniu rynku pracy, co jest największym wyzwaniem. Wraz ze wzrostem skomplikowania umieszczanych w Polsce procesów, rośnie również złożoność tego, co musi być wykonywane przez pracowników. Zmniejsza się więc liczba gotowych już na rynku pracy osób.

Oferujemy współpracę z organizacjami pracodawców danego sektora, uniwersytetami zapewniającymi dobre programy szkoleniowe. W mniej oczywistych lokalizacjach, jak mniejsze miejscowości, staramy się dotrzeć do władz lokalnych, szkół wyższych, których jest ponad 400 równo rozłożonych po całym kraju. Chcemy pokazać, że profil pracownika jest dziś bardziej złożony. To jedno z wyzwań, nad którym pracujemy wspólnie z naszymi partnerami – wskazuje Senger.

eNewsroom.pl/ as/