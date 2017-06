Ministerstwo Energii nadal uważa, że zapis o bezpieczeństwie energetycznym powinien znaleźć się w statucie Taurona Polskiej Energii, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski.

To jest ostatnia spółka energetyczna, w której co do tego akcjonariuszy muszę przekonać - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach konferencji Okrągły Stół Energetyczny.

Ten wpis we wszystkich spółkach jest związany z tym, żeby wcześniej uprzedzić akcjonariuszy co do celów działania - dodał minister.