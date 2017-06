Kluczowe dla strategi energetycznej do roku 2050 jest rozstrzygnięcie kwestii, czy Polska zbuduje elektrownię jądrową, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Mamy przygotowane poważne założenia strategii do 2050 r.,ale z wielką pewnością siebie bym tego nie ogłosił - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach konferencji Okrągły Stół Energetyczny.

Wskazał także, że jego zdaniem uwarunkowania zewnętrzne są "niestabilne". Jak przykład podał propozycję limitu emisji CO2 550g/KWh, zawartą w Pakiecie Zimowym.

Wcześniej podczas panelu Tchórzewski mówił, że ciągu kilku tygodni powinny zostać podjęte decyzje co do wyłączenia bądź modernizacji działających obecnie bloków energetycznych.

Mówił też, że sam jest zwolennikiem budowy elektrowni jądrowej.

Osobiście jestem zwolennikiem, żebyśmy mieli do trzech elektrowni jądrowych w perspektywie do 2050-2060. Przynajmniej powinniśmy to rozpocząć i jako minister podejmuję działania, żeby taka budowa rozpoczęła się – powiedział.