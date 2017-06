Wzrost PKB na poziomie 4 proc. w pierwszym kwartale tego roku traktujemy jako początek naszego sukcesu - powiedziała w czwartek premier Beata Szydło w Jaworznie. Zaznaczyła, że to dowód skuteczności polskiego rządu we wdrażaniu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Szefowa rządu uczestniczyła w czwartek w podpisaniu porozumienia, jakie koncern Tauron zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

W kontekście tego wydarzenia premier mówiła m.in., że rząd jest w trakcie realizacji bardzo ambitnego i odważnego programu gospodarczego, który w trakcie ogłaszania był często przyjmowany nieprzychylnie; pojawiały się głosy, że tego nie da się zrobić, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju nie zadziała.

Wystarczyło kilkanaście miesięcy, byśmy mogli naocznie przekonać się, że to rzeczywiście działa. Tegoroczne wskaźniki gospodarcze za pierwszy kwartał są imponujące. Można powiedzieć, że odnotowujemy je z satysfakcją, Polska w tej chwili jest drugim krajem w Unii Europejskim, który ma tak dobre wskaźniki gospodarcze, a to jest zaledwie pierwszy kwartał - powiedziała Szydło. Ale gdybyśmy dzisiaj powiedzieli sobie, że to nam wystarcza i nasze ambicje kończą się w tym momencie, to byłoby to nieporozumieniem. To zaledwie wskaźniki za pierwszy kwartał. One z jednej strony nas cieszą, pokazują, że idziemy dobrą drogą, że Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju jest tym rozwiązaniem, które od początku dobrze i konsekwentnie przygotowane sprawdza się - zaznaczyła szefowa rządu. Ale z drugiej strony to jest też nasze wielkie zobowiązanie i nasza wielka odpowiedzialność, byśmy nie tylko ten projekt wdrażali w życie, ale też by założone cele zostały osiągnięte. Nie ukrywam, że polski rząd ma o wiele większe ambicje i te 4 proc. wzrostu PKB po pierwszym kwartale traktujemy jako początek naszego sukcesu, jako ten pierwszy krok, który robimy, by poprawiać życie Polaków - zadeklarowała. Rządzimy, opieramy się w swoim rządzeniu na ludziach, rządzimy dzięki ludziom i dla nich to robimy, a nie dla wąskich grup interesów. Wystarczy nie kraść, wystarczy rządzić uczciwie, skutecznie, dbać o finanse publiczne, mądrze zarządzać majątkiem skarbu państwa i wspierać tych, którzy mają ogromny wkład w rozwój gospodarki - przedsiębiorców, młodych ludzi – podkreśliła premier.

PFR zaangażuje 880 mln zł w blok Taurona w Jaworznie III

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zawarł porozumienie określające zaangażowanie funduszu w budowę bloku energetycznego w Jaworznie w wysokości 880 mln zł (czyli ok. 14 proc. wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat.

W tej chwili podpisaliśmy porozumienie, które ustala już wszystkie warunki finansowania. My jesteśmy po wszystkich zgodach, Tauron jest po wszystkich zgodach. My wnosimy kapitał, który będzie stanowił mniej więcej 14 proc. udziału w tej spółce. To pozwoli Tauronowi poprawić strukturę bilansu - powiedział Paweł Borys, prezes PFR w Jaworznie.

Nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów, powstający w należącej do Grupy Tauron Elektrowni Jaworzno III, ma być oddany do eksploatacji w listopadzie 2019 r. Budowa wartego w sumie 6,2 mld zł bloku to jedna z największych obecnie inwestycji w polskiej energetyce.

Wtedy [po 8 latach] mamy możliwość rozpoczęcia spłat tego naszego kapitału – dodał.

Wskazał także, że PFR "jest otwarty" na poszukiwanie przez Tauron trzeciego partnera.

Przedstawiciele Taurona mówili w maju, że Możliwy jest udział kolejnego inwestora, jednak Tauron zakłada zachowanie kontroli nad projektem.

Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

O grupie Tauron

Tauron zamknął I kwartał tego roku prawie dwukrotnie wyższym zyskiem (wzrost o 97,8 proc.) niż w porównywalnym okresie rok temu. Skonsolidowany zysk – za opisywany okres - wyniósł 639,83 mln zł wobec 323,25 mln zł przed rokiem. Największy wpływ na uzyskanie tego wyniku miała możliwość rozwiązania rezerwy na blok w Stalowej Woli oraz umocnienie złotego.

Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia.

W konsekwencji tego wynik EBITDA grupy wyniósł 1,185 mln zł, co oznacza 36-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2 proc.), Sprzedaż (32,1 proc.) i Wytwarzanie (16,1 proc.). Segment Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miały także korzystne warunki rynkowe, które przełożyły się na duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów. Za poprawę wyniku segmentu Wydobycie odpowiada 25-procentowy wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego. Dystrybucja odnotowała poprawę wyników głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej.

Kopalnie Tauronu w I kw. tego roku wyprodukowały ponad 1,5 mln ton tzw. węgla handlowego, wobec przeszło 1,2 mln ton w tym samym czasie przed rokiem. Sprzedaż węgla wzrosła o 46,5 proc. i sięgnęła prawie 1,8 mln ton. Wzrost jest wynikiem zarówno zwiększenia produkcji, jak i sprzedaży 276 tys. ton węgla zalegającego wcześniej na przykopalnianych zwałach. Kopalnie, należące do grupy energetycznej Tauron, wydobyły w tym czasie o jedną czwartą więcej węgla niż przed rokiem.

Na podst. PAP