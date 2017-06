Polska Grupa Zbrojeniowa oraz I3TO podpisały umowę o współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane w produkcji sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności

Umowa ramowa o współpracy zakłada kooperację w pozyskiwaniu środków wsparcia z programów unijnych, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Obrony.

Współpraca I3TO z Polską Grupą Zbrojeniową to krok we właściwą stronę. Integracja potencjału intelektualnego zgromadzonego w Siłach Zbrojnych i w przemyśle obronnym spowoduje, że polscy żołnierze będą dysponować obiektywnie lepszym sprzętem i uzbrojeniem. To z kolei będzie miało niewątpliwy wpływ na podniesienie sprawności operacyjnej Sił Zbrojnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kraju. Dzięki tej umowie ogromny kapitał intelektualny, technologiczny i projektowy, jaki drzemie w Siłach Zbrojnych i polskim przemyśle obronnym, zostanie uwolniony i zacznie przynosić realne korzyści – ocenia Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.