Od przyszłego roku zacznie działać portal, który zintegruje wszystkie usługi on-line, oferowane obecnie w różnych miejscach przez poszczególne ministerstwa i urzędy administracji publicznej - zapowiedziała w czwartek minister cyfryzacji Anna Streżyńska

Streżyńska podczas konferencji Impact'17 przytoczyła dane, z których wynika, że obecnie usługi on-line dla obywateli są rozproszone. Główny portal obywatel.gov.pl oferuje 37 usług wystawianych przez 18 ministerstw. Na portalach dziedzinowych znajduje się 137 usług, a na portalu prowadzonym przez resort rozwoju: biznes.gov.pl - 250 usług skierowanych do przedsiębiorców.

Według niej resort cyfryzacji planuje "zakopać tę silosowość" w usługach on-line dla obywateli, tworząc jeden portal do administracji, który będzie działał od przyszłego roku. Wcześniej, 30 czerwca - zapowiedziała Streżyńska - zostanie pilotażowo uruchomiony portal pokazujący, jak współdziałają w warstwie informacyjnej trzy resorty: cyfryzacji, energii i rozwoju.

Po to, żeby pokazać, że cyfryzacja jest strukturalna, horyzontalna, nie można jej budować w pojedynkę, muszą wszystkie resorty budować ją razem - dodała szefowa resortu cyfryzacji.

Zapowiedziała, że do tworzenia tego rozwiązania powstanie zespół skupiający specjalistów od e-administracji ze wszystkich ministerstw. W prace będą mogli włączyć się także obywatele i przedsiębiorcy. "Chcemy wykorzystać nowe technologie, które pojawiają się np. w startupach" - zapowiedziała Streżyńska.

Minister cyfryzacji przypomniała, że podczas zeszłorocznej konferencji Impact w Krakowie zapowiedziała wprowadzenie mobilnego dowodu tożsamości.

Tak też się stało, dziś jesteśmy w trakcie pilotażu, który zaczął się 11 maja w czterech miastach - podkreśliła.

Jak mówiła Streżyńska, obecnie z pilotażowego programu mDokumenty korzysta 1,3 tys. osób w czterech miastach: Łodzi, Koszalinie, Ełku i Nowym Wiśniczu. Zapowiedziała, że po wdrożeniu mobilnego dowodu tożsamości pojawią się kolejne dokumenty: pakiet kierowcy, zawierający dokumenty kierowcy i pojazdu, legitymacje studenckie i szkolne, dokumenty mieszkańca miasta, np. karta miejska, a także dokumenty emeryta i rencisty, osoby niepełnosprawnej czy karta dużej rodziny.

Wszystko, co możemy znajdzie się w telefonie komórkowym lub przez telefon komórkowy w zależności od tego, jaki to będzie dokument - oceniła Streżyńska.

Obsługa mDokumentów nie wymaga instalowania na telefonie żadnej aplikacji - pełni on jedynie rolę narzędzia służącego do autoryzacji danych. Każdorazowo na telefon będzie przychodził SMS z unikatowym kodem, podobnym do tych, które używane są np. do dostępu do konta bankowego. Do skorzystania z testowanej usługi niezbędny jest telefon komórkowy oraz posiadanie Profilu Zaufanego.

Wszystkie informacje na temat obywateli korzystających z mDokumentów będą pozostawały w rejestrze państwowym. W przypadku zgubienia telefonu nie będzie to miało wpływu na poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

SzSz(PAP)