Magiczny Dywan to podłoga multimedialna i stół interaktywny w jednym, wzbogacone o dźwięki i odpowiednie aplikacje. Urządzenie ma pełnić rolę innowacyjnej formy edukacji połączonej z rozrywką, wykorzystując najnowsze technologie właśnie po to, by uczyć i bawić.

Specjalny projektor wyświetla obraz na podłodze lub na stole, przy czym jest to obraz reagujący na ruchy użytkowników. Urządzenie świetnie sprawdzi się również podczas rehabilitacji i rewalidacji.

– Magiczny Dywan to rozwiązanie, które wykorzystuje nowe technologie. Opieramy się na najlepszych podzespołach. Współpracujemy nie tylko z firmą BenQ, która dostarcza nam projektory, lecz także z firmą Intel, która dostarcza nam procesory. Warto wspomnieć o innowacyjności – w jednym urządzeniu udało nam się zamknąć wszystkie elementy, które są niezbędne do jego pracy. Dzięki temu stworzyliśmy sprzęt bezpieczny i bardzo łatwy w obsłudze – mówi Maciej Mazurkiewicz, prezes zarządu firmy Funtronic, producenta magicznego dywanu.

Urządzenie pozwala wyświetlić obraz o wymiarach 345×260 cm już z wysokości 3 m, przy jasności 3200 ANSI lumenów. Zawiera także zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw oraz aplikacji rewalidacyjnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także do rehabilitacji seniorów cierpiących na demencję starczą i chorobę Alzheimera.

– Magiczny Dywan może być odpowiedzią na potrzeby bardzo szeroko rozumianej edukacji, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na dorosłych i seniorach. Stworzyliśmy produkt, dzięki któremu tradycyjna szkoła, w bezpieczny sposób wykorzystując multimedia, może realizować swoje cele na zajęciach w czasie przerw oraz w czasie, kiedy dzieci są w świetlicy – mówi Piotr Treszczotko, członek zarządu Futronic.

Magiczny Dywan jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Wystarczy jedynie poruszać się po nim, a czasem nawet tylko machać nogami lub rękami. Tym samym to pożyteczne urządzenie nie tylko odciągnie dzieci od sprzętów mobilnych, lecz także zmobilizuje je do aktywności fizycznej. Pomysł na stworzenie interaktywnego dywanu świadczy o tym, że jest to urządzenie stworzone przez rodziców troszczących się o własne pociechy – po raz pierwszy pojawił się podczas spotkania trzech ojców.

– Magiczny Dywan może być wykorzystywany w czasie realizacji wszystkich elementów podstawy programowej. W zależności od potrzeb nauczyciela, jego kreatywności i czasu, w którym chce wykorzystać magiczny dywan w edukacji dziecka, można z nim realizować właściwie wszelkie przedmioty, wszelkie tematy, wszystko, opierając na ruchu, dbając o to, aby dziecko jak najmniej siedziało, dużo się ruszało, a przede wszystkim uczyło się bawiąc, czyli w sposób naturalny dla niego – dodaje Piotr Treszczotko.

Interaktywny dywan może być zatem wykorzystywany w takich obszarach jak edukacja, rehabilitacja czy rewalidacja, tym bardziej że działa na wszystkie zmysły. Urządzenie ma wbudowany głośnik, więc także poprzez wydawanie odpowiednich odgłosów reaguje na wykryty ruch. Dziecko zatem widzi ruch na ekranie, który jest dodatkowo wzmocniony dźwiękiem. Dzięki temu Magiczny Dywan działa na wszystkie zmysły dziecka.

Przedstawiciele Firmy Funtronic podkreślają też, że urządzenie będzie cały czas udoskonalane, dzięki czemu niebawem zaoferuje jeszcze więcej możliwości.

– Nasze urządzenie oddziałuje na użytkowników obrazem, dźwiękiem i samą stylistyką gier, dzięki czemu prędko się nie znudzi. Magiczny Dywan w wersji podstawowej kosztuje 9,5 tys. zł brutto. Do tego oferujemy mnóstwo specjalizowanych pakietów dla edukacji, rehabilitacji dzieci i dla opieki nad osobami starszymi – podsumowuje Maciej Mazurkiewicz.

